MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Ministério das Relações Exteriores

O Itamaraty abre as inscrições, nesta segunda-feira (15), às 10h, para o novo concurso de diplomata, com 50 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil.

O processo seletivo é realizado todos os anos pelo Instituto Rio Branco (IRBr), academia diplomática brasileira subordinada ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília (DF), e é tido como um dos mais difíceis e concorridos do país.



A inscrição

As inscrições devem ser feitas até as 18h do dia 26 de julho pelo site do Cebraspe, a banca responsável pelo concurso.



A taxa de inscrição é de R$ 229. Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem pedir a isenção do pagamento.

Quem pode participar?

Para participar, é preciso ter curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Além disso, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) costuma exigir dos candidatos uma preparação de anos, visto que há cinco dias de provas sobre várias disciplinas, incluindo ao menos duas línguas estrangeiras.

A prova

O concurso ocorrerá em duas fases. A primeira será realizada no dia 15 de setembro, em dois turnos: às 9h30 e às 15h, com duração de três horas cada.



A segunda fase será realizada nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro, e incluem redações, resumos, traduções de textos e questões discursivas.



Na prova objetiva, os candidatos terão que responder a 65 questões, cada uma com quatro itens para serem julgados como "certo" ou "errado".

As seguintes disciplinas serão abordadas: língua portuguesa, história do Brasil, história mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.

Na prova dissertativa, as provas serão escritas para cada uma das disciplinas abordadas na primeira etapa, com exceção de história mundial, e de mais um idioma, que o candidato pode escolher entre espanhol ou francês.





Veja o cronograma

Inscrições: 15/07 a 26/07

Pagamento da taxa de inscrição: até 16/08

Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 03/09

Prova objetiva da 1ª fase: 15/09

Resultado da 1ª fase e convocação para 2ª: 04/10

Provas escritas da 2ª fase: 12, 13, 19 e 20/10

Resultado provisório da 2ª fase: 12/11

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.