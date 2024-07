Rebecca DROKE O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump é retirado por agentes do Serviço Secreto de comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024, após uma tentativa de assassinato

O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (15), após o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no último sábado (13), durante um comício eleitoral na Pensilvânia. Por volta das 10h, a moeda americana era cotada a R$ 5,46 no Brasil.

Economistas apontam que o episódio deve trazer mais incertezas aos mercados financeiros globais. Eles concordam que o atentado aumenta a precificação de ativos na direção de uma maior chance de vitória de Trump na corrida à Casa Branca neste ano e apontam possíveis impactos no câmbio e nos juros. No entanto, é necessário acompanhar os próximos dias para avaliar a intensidade da reação dos investidores ao evento.

Especialistas lembram que o atentado reforça uma tendência já precificada pelo mercado com o crescimento de Trump nas pesquisas para a presidência dos EUA, como a alta do dólar e o aumento do juro de longo prazo em relação ao juro de curto prazo. Destacam que a alta do dólar e dos juros não é positiva para o Brasil.

No dia seguinte ao atentado, o Bitcoin subiu acima de US$ 60 mil, influenciado pela visão dos investidores de uma tendência de Trump, visto como pró-criptoativos, ganhar mais força na corrida eleitoral. De acordo com a casa de apostas Polymarket, a probabilidade de o ex-presidente voltar à Casa Branca aumentou 10 pontos percentuais, de 60% para 70%. Houve também um aumento no volume de contratos digitais que apostam na vitória de Trump, segundo o site Predict.org.

É necessário, no entanto, esperar para ver se há efeito sobre as pesquisas. Na segunda-feira, começará a convenção do Partido Republicano e a escolha do vice de Trump.

Especialistas apontam que o atentado adiciona incerteza a um quadro já complexo, lembrando que mercados não gostam de incerteza. Os Estados Unidos têm um histórico político marcado pela violência, e o impacto do atentado é incerto, especialmente com a candidatura democrata ainda indefinida. O episódio pode reforçar a necessidade de unificar o partido em torno de um candidato apto a governar ao longo dos próximos quatro anos.

O atentado cria uma percepção maior de risco entre os investidores, com reflexos a médio e longo prazos, aumentando as expectativas em torno de uma possível vitória de Trump. Isso eleva o risco global por conta da imprevisibilidade das decisões de Trump, impactando o dólar, os juros e as Bolsas. Especialistas alertam que o "risco Trump" pode gerar mais instabilidade nos mercados financeiros.

