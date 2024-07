OLIVIER DOULIERY A rede Truth Social em Washington, Estados Unidos, em 13 de setembro de 2022

As ações da empresa de mídia de Donald Trump subiram significativamente no pré-market desta segunda-feira (15), após um ataque fracassado de assassinato no fim de semana que impulsionou a tentativa do ex-presidente dos EUA de retornar à Casa Branca. As ações da Trump Media & Technology Group Corp. chegaram a subir cerca de 67%, para US$ 50, nas negociações de pré-mercado, apagando uma queda de 37% desde o final de maio. Às 7h50 (horário de Brasília), os papéis subiam 58,98%, a US$ 49,11.

As ações têm mostrado volatilidade desde sua estreia em março, respondendo às mudanças nas probabilidades de Trump e do presidente Joe Biden para a corrida presidencial. Segundo especialistas, o ambiente de polarização política e o aumento do favoritismo de Trump são fatores a serem considerados, mas ainda é cedo para determinar o resultado da eleição americana.

Após ser baleado de raspão na orelha em um comício na Pensilvânia, no sábado(13), as chances de Trump ganhar um segundo mandato aumentaram, de acordo com dados do PredictIt. A Trump Media possui uma participação majoritária na operadora da plataforma de mídia social Truth Social, lançada após a proibição de Trump de usar os principais sites após o motim de 2021 no Capitólio.

Analistas sugeriram que a tentativa de assassinato poderia aumentar a probabilidade de vitória de Trump nas eleições de novembro. Segundo um analista, os acontecimentos de sábado fortaleceram o argumento para que o presidente Donald Trump vença as eleições, e os mercados reagiram a essa percepção.