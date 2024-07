Reprodução LinledIn Empresa publicou no Linkedin após funcionária se declarar 'CLT Premium"

Já imaginou poder trabalhar em uma empresa em que você tem a opção de “criar” seus próprios feriados? Na última semana, o termo "CLT premium" se tornou viral nas redes sociais, despertando grande interesse entre os internautas. A tendência começou no TikTok e rapidamente se espalhou para outras plataformas, como o X (antigo Twitter), Instagram e LinkedIn, resultando em um aumento de mais de 100 vezes nas buscas pelo termo no Google.



Vídeos e carrosséis de fotos, geralmente produzidos por jovens da geração Z, exibem os benefícios oferecidos por suas empresas. Alguns desses vídeos ultrapassaram a marca de três milhões de visualizações. Entre os benefícios destacados nas publicações estão:

Trabalho remoto ou híbrido;

Convênio com academias como Gympass ou Totalpass;

Espaços de descompressão ou atividades em grupo nas empresas;

Plano de saúde sem coparticipação ou descontos na folha de pagamento;

Vale alimentação e vale refeição com valores elevados, alguns superiores ao salário mínimo;

Transporte fornecido pela empresa para o trabalho presencial;

Refeições ou "mimos" durante o expediente;

Folga aos finais de semana;

Participação nos lucros da empresa;

Plano de carreira;

Day off.

Esses conteúdos geram discussões na internet, com comentários que variam entre o desejo de trabalhar em empresas com tais benefícios e memes que ironizam essas vantagens.

De acordo com dados do Google Trends, as buscas pelo termo estão concentradas principalmente nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nas regiões Sudeste e Sul.

Feriados

Com a chegada da segunda metade de 2024, os brasileiros não terão mais feriados prolongados até novembro. Para compensar, a empresa francesa do setor financeiro Swile, que atua no Brasil, anunciou que permitirá que seus funcionários criem seus próprios feriados.

Em uma postagem no LinkedIn, a Swile afirmou que, apesar da falta de feriados prolongados no calendário nacional, "vai ter feriado, sim" . A mensagem acompanhava uma publicação de uma funcionária na rede social X, na qual ela se declara "CLT premium".

"Entendemos a importância das pausas no trabalho. Aqui, todos poderão criar um 'feriado' por mês para descansar. Isso sim é CLT Premium de verdade", divulgou a Swile.

Nos comentários, usuários brincaram sobre como nomeariam seus próprios feriados, com sugestões como "Dia da Procrastinação Pública" e "Dia de Corpus Cansadíssimus".

Confira o calendário dos próximos feriados e pontos facultativos: