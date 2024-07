Reprodução/Internet ruffles

Após quase três anos de aumentos de preços, os consumidores começam a demonstrar insatisfação. Na quinta-feira (11), a PepsiCo revelou uma queda de 0,5% nas receitas do segundo trimestre da Frito-Lay em comparação a 2023, resultado de uma diminuição de 4% nas vendas de salgadinhos.



Executivos da PepsiCo foram questionados sobre os preços elevados de produtos como Tostitos e Ruffles. Eles admitiram que muitos consumidores estão mais atentos aos preços, buscando mais valor. "Claramente há um consumidor mais desafiado que nos diz que em partes específicas do nosso portfólio, eles querem mais valor para permanecer com nossas marcas", afirmou Ramon Laguarta, CEO da PepsiCo.

Para atrair mais consumidores, a PepsiCo planeja reduzir preços ou oferecer mais promoções. "Há algum valor a ser devolvido aos consumidores após três ou quatro anos de muita inflação", disse Laguarta.

Outras empresas de alimentos e bebidas também enfrentam dificuldades com a mudança nos hábitos de compra dos consumidores. Com o aumento dos preços das commodities e da mão de obra, essas empresas aumentaram constantemente seus preços. No entanto, agora, alguns consumidores estão comprando menos ou optando por marcas mais baratas.

A inflação, especialmente a de alimentos, será um tema crucial nas eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano. Em junho, o índice de preços ao consumidor desacelerou para 3% ao ano, abaixo dos 3,3% de maio e bem menor que o pico de 9,1% em 2022. Mesmo assim, o custo dos alimentos em supermercados e restaurantes continua substancialmente mais alto do que há quatro anos.

Os altos preços não se devem apenas ao aumento dos custos de commodities e mão de obra, mas também aos esforços dos fabricantes de alimentos, varejistas e cadeias de restaurantes para satisfazer investidores. No entanto, à medida que as vendas e o tráfego de clientes diminuem, essas empresas começam a considerar a redução de preços ou promoções para atrair consumidores.

Recentemente, o McDonald's ofereceu uma refeição de baixo custo de US$ 5 (R$ 27) por um mês. A Whole Foods reduziu os preços de um quarto dos produtos em suas lojas, e a Target planeja reduzir os preços de 5.000 itens do dia a dia.

A PepsiCo registrou um crescimento de 1% nas receitas no trimestre encerrado em 15 de junho, totalizando US$ 22,5 bilhões, e um aumento de 10,4% no lucro líquido, chegando a quase US$ 3,1 bilhões. No entanto, uma análise mais detalhada revelou fragilidades em vários negócios norte-americanos da empresa.

O segmento Quaker Foods North America registrou uma queda de 18% nas receitas e de 34% no lucro operacional, em grande parte devido a um recall de produtos possivelmente contaminados por salmonela. Em abril, a PepsiCo decidiu fechar permanentemente a fábrica em Danville, Illinois.

Os analistas, em teleconferência com os executivos da PepsiCo, estavam mais focados no negócio de salgadinhos. Definir uma estratégia de preços que reflita o quanto os consumidores estão dispostos a gastar ajudará a reverter a queda em muitos setores da empresa, disse Laguarta. "Vemos diferentes comportamentos acontecendo em todos os lugares. O denominador comum é que o consumidor está mais cauteloso", afirmou. "Mas ele está disposto a gastar em áreas onde veem valor."