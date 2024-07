Divulgação Carros no leilão da PRF

Carros e motos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão a leilão na próxima segunda-feira (15) em lances iniciais que variam de R$ 290 a R$ 12 mil. Os 622 veículos, que podem ser visitados em pátios em Indaial e Navegantes, não foram requeridos pelos proprietários no prazo de dois meses. Veja o edital.

Dos lotes, 238 são carros ou motos avaliados como aptos para a circulação, e serão leiloados na segunda. Os 384 restantes foram classificados como inservíveis, podendo ser usados apenas para desmonte de peças, e serão ofertados na quarta-feira (17). Leilões oferecem carros aptos para circular e outros apenas para sucata.



Apesar da visitação permitida nas duas cidades do Vale até esta sexta-feira (12) às 17h, os leilões serão online, a partir das 9h, neste site. Os interessados devem efetuar o cadastro e conseguem registrar lances antes do início da sessão.

Kia Sportage de 2008 será leiloado com lance mínimo de R$ 12 mil.





Tem também um Onix de 2018 com lance mínimo de R$ 8 mil.





Motos leiloadas têm valores a partir de R$ 290.



Parte dos veículos dos dois leilões está no pátio às margens da BR-470 em Indaial.



Dentre os veículos que podem voltar a circular, o com menor valor de lance inicial é uma motocicleta Honda Biz de 2003, oferecida por R$ 290. O de maior quantia é um Kia Sportage de 2008, a R$ 12 mil. Tem também um Onix de 2018 a R$ 8 mil.

O valor arrecadado pelo leilão será utilizado inicialmente para pagamento das despesas do certame. Em seguida, serão custeadas as despesas de remoção e estadia dos veículos, tributos vencidos, débitos trabalhistas e multas.

Em caso de haver saldo remanescente, o valor ficará à disposição do antigo proprietário.

