Fabrizio Gueratto Ibovespa avança para os 113 mil: ELET3 e ICMS são destaques





Nesta semana, o dólar comercial começou uma queda, embora moderada, e o Ibovespa tem maratona de altas - a maior desde 2017.

A baixa do dólar foi, hoje, tendência global. Enquanto isso, a recuperação do real é resultado de um movimento de recuperação após baixas.

Dólar fecha em baixa na semana

O dólar registrou, nesta semana, uma queda de 0,20%. O valor foi R$ 5,4310, média intradiária de R$ 5,4656 (máxima) e R$ 5,4155 (mínima). A diminuição semanal total foi de 0,56%.

A tendência da baixa é mundial. O índice DXY, medição ante seis outras moedas, mostrou queda de 0,33%, 104,09 pontos. Medição foi às 17h05.

Nas moedas da América Latina, destacam-se no mesmo horário o peso chileno (0,9%), peso mexicano (0,76%) e peso colombiano (0,58%).

Ibovespa tem sequência de alta

Pela primeira vez desde 2017, o Ibovespa teve 10 altas seguidas no mês. Todos os pregões de julho fecharam no positivo, embora alguns pontos sejam baixos. Ibovespa mede as ações da bolsa brasileira.

Foi a primeira vez em quase sete anos: em dezembro de 2017, o Ibovespa teve sequência de 11 fechamentos em alta, até janeiro de 2018. Antes, o feito era de 2016.

No geral, o Ibovespa subiu hoje 0,47% (aos 128,817 pontos), 2,08% da semana e 4% ao mês.