O texto-base que regulamenta a Reforma Tributária foi aprovado nesta quarta-feira (10) na Câmara dos Deputados. O projeto prevê a alteração na cobrança de impostos em produtos de diversos setores - entre eles, o farmacêutico.

Mais de 300 medicamentos foram inclusos na lista de produtos isentos. Os demais, desde que registrados na Anvisa, terão redução de 60% na alíquota do imposto.

Confira os remédios com alíquota zerada:

abacavir

abemaciclibe

acalabrutinibe

aceponato de metilprednisolona

acetato de abiraterona

acetato de ciproterona

acetato de degarelix

acetato de gosserrelina

acetato de leuprorrelina

acetato de megestrol

acetato de octreotida

acetato de triptorrelina

acetato desmopressina

acitretina

aflibercepte

albinterferona alfa-2b

albumina humana

alendronato de sódio

alentuzumabe

alfa-alglicosidase

alfaelosulfase

alfaepoetina

alfainterferona

alfapeginterferona 2a

alfapeginterferona 2b

alfatirotropina

alfavestronidase

alpelisibe

alteplase

ambrisentana

amifostina

anastrozol

anfotericina b

anfotericina b em lipossomas

antimonial pentavalente

apalutamida

aprepitanto

arteméter

arteméter + lumefantrina

artesunato + cloridrato mefloquina

artesunato de sódio

asparaginase

atenolol

atezolizumabe

avelumabe

axitinibe

azacitidina

azatioprina

baricitinibe

benzonidazol

besilato de anlodipino

betaepoetina

bevacizumabe

bicalutamida

biotina

blinatumomabe

bortezomibe

brentuximabe vedotina

brigatinibe

brometo de ipratrópio

budesonida

burosumabe

bussulfano

cabazitaxel

capecitabina

carbidopa + levodopa

carboplatina

carfilzomibe

carmustina

cefalotina

cefoxitina

ceftazidima

celecoxibe

cetuximabe

ciclofosfamida

cilastatina sódica + imipenem

cisplatina

citarabina

citrato de ixazomibe

citrato de tamoxifeno

cladribina

clodronato dissódico

clofazimina

clorambucila

cloreto de rádio (223 ra)

cloreto de suxametônio

cloreto de sódio

cloridrato de alectinibe

cloridrato de alfentanila monoidratada

cloridrato de aminolevulinato de metila

cloridrato de cinacalcete

cloridrato de daunorrubicina

cloridrato de dobutamina

cloridrato de doxorrubicina

cloridrato de epirrubicina

cloridrato de erlotinibe

cloridrato de fingolimode

cloridrato de gencitabina

cloridrato de granissetrona

cloridrato de idarrubicina

cloridrato de irinotecano

cloridrato de irinotecano tri- hidratado

cloridrato de metoclopramida

cloridrato de mitoxantrona

cloridrato de palonosetrona

cloridrato de pazopanibe

cloridrato de piridoxina

cloridrato de ponatinibe

cloridrato de topotecana

cloridrato de ziprasidona monoidratado

complexo protrombínico parcialmen te ativado

crizotinibe

dacarbazina

dapagliflozina

daratumumabe

darolutamida

dasatinibe

decitabina

deferasirox

denosumabe

dexametasona

diaspartato de pasireotida

diazepam

dicloridrato de daclatasvir

dicloridrato de pramipexol monoidratado

dicloridrato de quinina

dicloridrato de sapropterina

didanosina

dietilestilbestrol

difosfato de cloroquina

dimaleato de afatinibe

dimetilsulfóxido de trametinibe

ditartarato de vinorelbina

docetaxel

docetaxel tri-hidratado

dolutegravir sódico

doxiciclina monoidratada

durvalumabe

eculizumabe

efavirenz

elexacaftor

elotuzumabe

eltrombopague olamina

embonato de triptorrelina

emicizumabe

emtricitabina

enantato de noretisterona + valerato de estradiol

enflurano

enfuvirtida

entricitabina

entricitabina + fumarato tenofovir desoproxila

enzalutamida

erdafitinibe

esilato de nintedanibe

espironolactona

estavudina

etinilestradiol + levonorgestrel

etomidato

etoposideo

etravirina

everolimo

exemestano

fator ix de coagulação

fator vii de coagulação ativado recombinante

fator viii de coagulação

fator viii de coagulação contendo fator de von willebrand

fator viii de coagulação recombinante

fentanila

filgrastim

fluoruracila

folinato de cálcio

fosamprenavir cálcico

fosfato de fludarabina

fosfato de oseltamivir

fosfato de ruxolitinibe

fosfato de sitagliptina

fotemustina

fulvestranto

fumarato de dimetila

fumarato de tenofovir desoproxila

furosemida

galsulfase

ganciclovir sódico

gefitinibe

glicose

golimumabe

gosserrelina

granisetron

haloperidol

hidroxiureia

hipoclorito de sódio

ibandronato sódio

ibrutinibe

idarrubicina

idursulfase

ifosfamida

imunoglobulina antirrábica

imunoglobulina antitetânica

imunoglobulina humana anti- hepatite b

insulina glargina

insulina humana

interferon alfa-2a e interferon alfa-2b

iopamidol

ipilimumabe

isetionato de pentamidina

isoflurano

isotretinoína

ivacaftor

lamivudina + zidovudina

letrozol

levetiracetam

lidocaína

linezolida

lipegfilgrastim

lopinavir + ritonavir

losartana potássica

lumacaftor

maleato de acalabrutinibe monoidratado

maleato de sunitinibe

maleato de timolol

maraviroque

mepolizumabe

mercaptopurina

mesilato de dabrafenibe

mesilato de desferroxamina

mesilato de imatinibe

mesilato de nelfinavir

mesilato de osimertinibe

mesilato de rasagilina

mesna

metilprednisolona

metotrexato

metotrexato de sódio

micofenolato de mofetila

micofenolato de sódio

midazolam

midostaurina

mifamurtida

mitomicina

mitotano

nevirapina

nilotinibe

nitrendipino

nivolumabe

nusinersena

ocrelizumabe

octreotida

olaparibe

olaratumabe

onasemnogeno abeparvoveque

oxaliplatina

paclitaxel

palbociclibe

pamidronato dissodico

pamoato de pasireotida

pancreatina

panitumumabe

peg interferon alfa-2a

peg interferon alfa-2b

pegaspargase

pegfilgrastim

pemetrexede dissódico

pemetrexede dissódico hemipentaidratado

pemetrexede dissódico heptaidrata do

pertuzumabe

pioglitazona

pirazinamida + rifampicina + cloridrato de etambutol + isoniazida

plerixafor

praziquantel

prednisolona

pregabalina

propofol

quinina

rabeprazol sódico

raltegravir

ramucirumabe

rasburicase

regorafenibe

ribavirina

rifampicina + isoniazida

riluzol

risanquizumabe

risdiplam

risperidona

ritonavir

rituximabe

sacubitril valsartana sódica hidratada

saquinavir

saxagliptina

secuquinumabe

selexipague

sinvastatina

sofosbuvir

somatropina

soro antiaracnídico (loxosceles, phoneutria e tityus)

soro antibotrópico (pentavalente)

soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico

soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético

soro antibotulínico ab (bivalente)

soro anticrotálico

soro antidiftérico

soro antielapídico (bivalente)

soro antiescorpiônico

soro antilonômico

soro antiloxoscélico (trivalente)

soro antirrábico

soro antitetânico

succinato de metoprolol

succinato de ribociclibe

succinato sódico de hidrocortisona

sulfadiazina

sulfametoxazol + trimetropina

sulfato de abacavir

sulfato de atazanavir

sulfato de bleomicina

sulfato de indinavir

sulfato de larotrectinibe

sulfato de morfina

sulfato de morfina pentaidratado

sulfato de quinina

sulfato de vincristina

tacrolimo

tafamidis meglumina

tamoxifeno

tartarato de vareniclina

tartarato de vinorelbina

temozolomida

tenecteplase

teniposideo

tenofovir

tensirolimo

teriflunomida

terizidona

tetraciclina

tezacaftor

tioguanina

tipranavir

tocilizumabe

tosilato de sorafenibe

trastuzumabe

triptorrelina

trióxido de arsênio

upadacitinibe hemi-hidratado

vacina febre tifóide (polissacarídica)

vacina adsorvida difteria e tétano

vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis

vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular)

vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite b (recombinante) e haemophilus influenzae b (conjugada)

vacina adsorvida hepatite a (inativada)

vacina bcg

vacina covid-19

vacina cólera (inativada)

vacina dengue 1, 2, 3 e 4

vacina febre amarela (atenuada)

vacina haemophilus influenzae b (conjugada)

vacina hepatite b (recombinante)

vacina influenza trivalente (fragmentada, inativada)

vacina meningocócica acwy (conjugada)

vacina meningocócica c (conjugada)

vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)

vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)

vacina pneumocócica 13-valente (conjugada)

vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)

vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)

vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)

vacina raiva (inativada)

vacina rotavírus humano g1p 8 (atenuada)

vacina sarampo, caxumba, rubéola

vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)

vacina varicela (atenuada)

vancomicina

vandetanibe

vedolizumabe

vimblastina

vincristina

vinflunina

vinorelbina

ziagenavir

zidovudina

ácido folínico (fólico)

ácido tranexâmico

ácido zoledrônico





