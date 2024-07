Agência Brasil Lula

Segundo pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira (10), 53% dos entrevistados não consideram as falas do presidente Lula (PT) como a principal razão para o aumento do dólar. Em contrapartida, 34% dos entrevistados atribuem à suas declarações a valorização da moeda americana. Treze por cento dos participantes não souberam ou não responderam à questão.

A pesquisa também pontua que 66% das pessoas concorda com as críticas de Lula quanto à política de juros do Banco Central (BC), enquanto 23% discorda. Por outro lado, a maioria (53%) diz que o presidente da Instituição, Roberto Campos Neto, conduz a taxa Selic de acordo com critérios técnicos.

O estudo entrevistou 2 mil pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios, no período de 5 a 8 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.

Em 2024, o dólar acumula alta de 14,75%, sendo que desde maio esse aumento foi de 6%. Analistas têm apontado que críticas de Lula ao Banco Central e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, contribuíram para essa valorização.

Além disso, a pesquisa indagou os eleitores sobre sua concordância ou discordância com as críticas de Lula à política de juros do Banco Central, responsável por definir a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Também questionou se os entrevistados consideram que o presidente do BC utiliza critérios técnicos para conduzir a política monetária.