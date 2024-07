Reprodução LinkedIn Post de Victor Barrios

Imagine perder uma oportunidade de emprego por não responder a uma mensagem de WhatsApp em até 15 minutos. Foi exatamente o que aconteceu com o consultor de projetos Victor Barrios, como ele relatou em uma postagem no LinkedIn. Victor estava procurando por uma colocação quando recebeu um convite para participar de um processo seletivo para uma vaga de PMO. No entanto, ele só respondeu uma hora depois, pedindo mais informações e demonstrando interesse em uma reunião.

Após uma semana sem retorno do recrutador, Victor decidiu questionar o status do processo. A resposta que recebeu foi surpreendente: ele foi descartado porque o perfil buscado era de candidatos que respondessem em até 15 minutos.

Perplexo com a situação, Victor solicitou uma explicação sobre a falta de retorno e sobre o perfil procurado para a vaga. Foi então que recebeu a justificativa de que a empresa valorizava candidatos proativos e com senso de urgência, optando apenas por aqueles que responderam rapidamente.

No LinkedIn, Victor compartilhou o print da conversa e desabafou sobre sua frustração: "Estar aberto a oportunidades de trabalho é muito frustrante, seja pela falta de retorno dos processos seletivos ou por feedbacks como esse". Ele mencionou que o convite inicial para a seleção não continha informações básicas como descrição do cargo, requisitos ou informações salariais e de benefícios.

Diante do feedback recebido, Victor optou por encerrar a conversa, embora pudesse ter se justificado sobre suas circunstâncias. O post de Victor viralizou na rede social, recebendo milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. Nos comentários, outros usuários relataram experiências semelhantes no mercado de trabalho e criticaram a postura de empresas e departamentos de RH que adotam práticas tão rigorosas e às vezes desumanas.

A situação foi descrita por muitos como vergonhosa, exaustiva e lamentável, levantando debates sobre respeito aos candidatos e práticas éticas nos processos seletivos.