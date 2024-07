shutterstock Os trabalhadores podem consultar o valor a ser recebido através da Carteira de Trabalho Digital

Nos próximos dias 15 e 17 de julho, trabalhadores com carteira assinada podem ter direito a receber o abono salarial do PIS e do Pasep . Para saber quanto, e se irá receber, é possível conferir utilizando o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br. É possível também conferir se há valores pendentes de anos anteriores.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2024

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal, depositado diretamente na conta corrente ou poupança dos beneficiários.

O Pasep é pago pelo Banco do Brasil, sendo possível optar por transferência para outras contas ou realizar o saque nas agências do banco.

O que muda no PIS/Pasep 2024?

Em 2024, o calendário de pagamento foi unificado, passando a considerar o mês de nascimento para todos os beneficiários, independentemente do tipo de vínculo empregatício.

Como saber o valor a receber do PIS/Pasep 2024?

Os trabalhadores podem consultar o valor a ser recebido através da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.





Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2024?

Para receber o abono salarial em 2024, é necessário ter trabalhado com carteira assinada em 2022, com renda média de até dois salários mínimos. O valor do benefício varia conforme o tempo de serviço no ano-base.

Quem não tem direito ao PIS/Pasep 2024?

Empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física não têm direito ao abono salarial.

Quando cai o pagamento do PIS/PASEP 2024?

Os pagamentos acontecem entre 15 de maio e 15 de agosto, seguindo o calendário baseado na data de nascimento, e os valores ficam disponíveis até 27 de dezembro de 2024.