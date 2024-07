Divulgação/AMMA Chocolate tende a ficar cada vez mais caro

A Costa do Marfim, Gana, Camarões e Nigéria, responsáveis por 75% da produção mundial de cacau , estão com os estoques reduzidos desde 1970. O Brasil também sofre os impactos e teve a diminuição do cacau nos últimos anos. Mas o que está acontecendo com o chocolate? Vai acabar?



Na verdade, a crise do cacau acontece por causa das mudanças climáticas , ou seja, o aumento das temperaturas criou condições climáticas adversas, o que levou à dizimação de plantações inteiras por pragas em todo o mundo.

Além disso, as fortes chuvas seguidas pelas altas temperaturas e por períodos de seca são prejudiciais aos cacaueiros, as árvores do cacau. Ademais, o setor é caracterizado pelo baixo uso de tecnologia, tornando as plantações ainda mais propícias a pragas e doenças.



No Brasil, principalmente na Bahia, a produção de cacau foi atingida por uma praga conhecida como vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa), que destruiu os cacaueiros e alterou o sistema de produção na região Nordeste nos últimos anos.

Preço do cacau

De acordo com o professor Flávio Gandara, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), os fatores econômicos também contribuem para a diminuição no cultivo.

Segundo o profissional, o preço pago pelo cacau é muito baixo e pode levar os pequenos produtores do fruto a não alcançarem recursos financeiros para investir na melhoria do cultivo e controle de pragas.

"Pagar barato no chocolate é legal, mas isso pode acabar prejudicando toda essa cadeia, já que o produtor não tem dinheiro para investir na prevenção e controle da sua plantação, então o próprio preço baixo do cacau é um fator que atrapalha esse cultivo. Sendo assim, podemos dizer, então, que é um conjunto de razões interligadas em que uma é potencializada pela outra nessa crise mundial", analisa Gandara, em entrevista ao Jornal da USP.



O cacau é a commodity agrícola que mais valorizou em 2024, com um aumento de 191% registrado em 18 de abril. Segundo o CBOT Chicago, o preço da amêndoa começou o ano custando US$ 4,2 mil a tonelada e bateu US$ 12,26 mil em abril.



Segundo projeções do setor agrícola, a disparidade entre a demanda e a oferta deve persistir até pelo menos 2029. Isso pode beneficiar os produtores brasileiros, mas somente após o equilíbrio da produção e a viabilidade do consumo do produto.



Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) ressaltou que a tendência de alta no preço do cacau por conta da queda na produção mundial "torna muito distante a possibilidade de uma redução" e que esse aumento tem elevado "o custo de produção na cadeia brasileira."







Como a crise do cacau reflete nas prateleiras?

Por conta das dificuldades de produção do cacau, o preço do chocolate vem aumentando em todo o mundo. Além disso, a variedade também será afetada, dado que alguns produtos não estarão mais disponíveis no mercado.

“A qualidade do chocolate também vai cair, o Brasil já é conhecido por não produzir um chocolate de muita qualidade e a tendência é isso piorar. Com a baixa disponibilidade de cacau, os produtores vão inserir nos chocolates uma série de matérias-primas que não são cacau, como as gorduras hidrogenadas, então a qualidade vai cair”, diz Flávio Gandara.

