Luciano Rocha Salário da vaga de especialista em Inteligência Artificial é de R$ 18 mil

A gestão do governador Ratinho Júnior , do Paraná , abriu um processo seletivo para selecionar um diretor de Transformação Digital com foco em Inteligência Artificial (IA) . Até esta sexta-feira (5), 188 candidatos haviam formalizado a inscrição.

O profissional será contratado como cargo comissionado na Secretaria de Inovação e o salário é de R$ 18 mil. As inscrições se encerram neste domingo (07).

O novo diretor trabalhará de acordo com as Diretrizes para Adoção da Inteligência Artificial na Administração Pública Estadual, apresentada pelo governador Ratinho Junior há algumas semanas. O documento delineia as iniciativas e ações já empreendidas pelo governo estadual para aproveitar todo o potencial da IA na melhoria dos serviços públicos, na eficiência da gestão e no desenvolvimento socioeconômico.

Os candidatos precisam ter graduação em Tecnologia da Informação, Engenharia, Administração Pública ou áreas correlatas, além de pós-graduação ou mestrado em Transformação Digital, Inteligência Artificial ou Gestão Pública.

Além disso, experiência em liderança de transformação digital, especialmente em ambientes governamentais ou grandes corporações. São necessários ainda conhecimentos técnicos em IA, aprendizado de máquina, visão computacional, governança digital, e regulamentações e políticas públicas.

Inscrições

O processo seletivo será composto por quatro etapas: cadastro, mapeamento comportamental, entrevista e contratação. A vaga é para a modalidade presencial, com residência em Curitiba. As inscrições podem ser realizadas aqui .

