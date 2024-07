Wikimedia Commons Casa do pão de queijo

Apesar do pedido de recuperação judicial , a Casa do Pão de Queijo garante que não planeja fechar mais lojas, vender a marca ou mudar a operação de modo geral.

“A Casa do Pão de Queijo continua e continuará operando normalmente. Quando houver a aceitação do pedido de processamento de recuperação judicial, a Casa do Pão de Queijo deverá entregar um plano à Justiça”, escreveu a assessoria à CNN.

A empresa garantiu, ainda, continuar com lançamentos e com as lojas atuais por todo o Brasil: “O compromisso da marca é sempre oferecer produtos e serviços de excelência, continuar inovando, crescendo e atender cada vez melhor sua clientela”.

A Casa do Pão de Queijo fez um pedido de recuperação judicial em 28 de junho à Justiça de São Paulo. A empresa declarou uma dívida de R$ 57,5 milhões . De acordo com a organização, o pedido afeta apenas lojas próprias e não diz respeito a 170 franquias.

Como será pedido de recuperação judicial da Casa do Pão de Queijo?

Leonardo Manso Vicentim , juiz da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, ordenou a análise do pedido da Casa do Pâo de Queijo na terça, 2.

O objetivo é apresentar um relatório de como a empresa pretende conduzir a recuperação. O prazo é até domingo, 7.





“A perícia prévia deverá consistir, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa, promovendo visita à sede e de eventuais filiais, a fim de que seja certificada a regularidade da atividade”, disse Vicentim.

Além disso, a Justiça de SP garantiu o fornecimento de energia à fábrica da Casa do Pão de Queijo , “diante da essencialidade do serviço de energia elétrica para a manutenção da atividade empresarial”.