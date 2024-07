shutterstock Sintelmark oferece vagas para trabalhar com telemarketing

O Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center (Sintelmark) abriu, nesta sexta-feira (5), 500 vagas de emprego em regime CLT para suas empresas associadas na cidade de São Paulo .

As vagas são para operador de telemarketing, supervisor de operações, atendente de SAC, auxiliar de limpeza, analista de prevenção à fraude, analista de atendimento bilíngue, agente de relacionamento, suporte técnico, auxiliar de qualidade, atendente técnico, consultor de vendas e operador de cobrança.

As oportunidades são para trabalho presencial, remoto ou híbrido com benefícios (VR/VT, seguro de vida, convênio médico), dependendo da vaga da empresa.

Como se candidatar?

Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected] .

O Sindicato recebe os currículos e os dispara para todas as suas empresas

associadas.

Segundo o Sintelmark, em até 30 dias, o sindicato criará uma área específica para vagas e empregos dentro de seu site para recepção de currículos e envio para suas empresas associadas (www.sintelmark.org.br).





Inclusão





Segundo o presidente do Sintelmark, Luis Crem, o setor tem oferecido emprego

com registro em carteira para todos os públicos, no entanto, são maioria nas

empresas de contact center colaboradores mulheres, negros e pessoas

LGBTQIA+.

"Prova que o setor é o mais inclusivo do país, sendo porta de entrada

para o jovem no primeiro emprego. Outra característica é a grande oportunidade

de ascensão profissional oferecida pelo segmento", destaca Crem.

