Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Prêmio da Mega-Sena passa de R$ 162 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça-feira (4) o concurso 2.745 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 162 milhões.

Confira os números sorteados:

02 - 05- 07 - 11 - 52 - 57

Segundo a Caixa, três apostas acertaram as seis dezenas, sendo que cada uma vai receber R$ 54.262.775,07. Os ganhadores são das cidades do Rio de Janeiro (RJ), de Garibaldi (RS) e de Planalto (RS).

Além dos vencedores, 317 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 22.892,78 cada. A quadra teve 14.270 jogos ganhadores, com prêmio de R$ 726,50 para cada um.

O próximo concurso acontece neste sábado (6).

Como jogar na Mega-Sena:

A Mega-Sena sorteia, três vezes por semana, seis números. Os apostadores podem escolher as dezenas dentro de uma cartela com 60 números disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números sorteados.

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números, mas eles são menores. Também dá para deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios acontecem sempre às terças, quintas e sábados.

Como apostar pela internet?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com vários jogos ou com combinações mais caras. Veja aqui como apostar na Mega-Sena online .

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. Os sorteios são realizados sempre às 20h, pelo horário de Brasília.

Premiação

Os prêmios costumam começar em R$ 3 milhões, mas vão aumentando conforme acumulam, caso não haja vencedores com seis números.

Além do prêmio maior, também é possível ganhar valores menores acertando quatro ou cinco dezenas. 43,35% da arrecadação de cada concurso vai para os prêmios (o restante vai para investimentos em esporte e educação, por exemplo), e este montante é distribuído da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Como aumentar as chances de ganhar?





Para aumentar as chances de ganhar, é possível fazer apostas com mais números - mas o valor também aumenta. Veja as opções:

Aposta com 6 números - R$ 5 - Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números - R$ 35 - Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números - R$ 140 - Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números - R$ 420 - Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números - R$ 1.050 - Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números - R$ 2.310 - Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números - R$ 4.620 - Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números - R$ 8.580 - Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números - R$ 15.015,50 - Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números - R$ 25.025,50 - Chance de 1 em 10.003

Aposta com 16 números - R$ 40.040 - Chance de 1 em 6.252

Aposta com 17 números - R$ 61.880 - Chance de 1 em 4.045

Aposta com 18 números - R$ 92.820 - Chance de 1 em 2.697

Aposta com 19 números - R$ 135.660 - Chance de 1 em 1.845

Aposta com 20 números - R$ 193.800 - Chance de 1 em 1.292

