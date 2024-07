Marcello Casal JrAgência Brasil Pix serão ofertados nas carteiras digitais, as chamadas wallets

O pagamento via Pix por aproximação deve estar disponível para a população geral a partir de fevereiro de 2025, estimam o Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN). As entidades anunciaram, nesta quinta-feira (4), a criação de novas regras para o sistema Open Finance para viabilizar a modalidade.

O objetivo, segundo as instituições, é reduzir o número de etapas que os clientes precisam cumprir para realizar o pagamento instantâneo. Para isso, os Pix serão ofertados nas carteiras digitais, as chamadas wallets.

Em comunicado, o BC afirma que mais detalhes sobre as novas regras devem ser publicados em julho.

Confira o cronograma:

31 de julho de 2024: Regulamentação específica para a Jornada de Pagamentos Sem Redirecionamento (JSR);

14 de novembro de 2024: Testes em produção;

28 de fevereiro de 2025: Lançamento do produto para a população.

Sem sair do e-commerce

Além da novidade do Pix por aproximação, as novas regras também vão incluir funcionalidades que vão permitir que o cliente não precise mais sair do ambiente de compras online para realizar o pagamento pelo sistema.

Segundo a chefe de divisão do departamento de Regulação do BC, Janaina Attie, as novas regras vão trazer melhorias nas experiências de compras no e-commerce.

"O cliente não precisará deixar o ambiente do comércio eletrônico para acessar o ambiente do seu banco para concluir o pagamento da compra. Ele conseguirá, a partir de um pré-cadastro, autorizar que sua conta fique vinculada aquela página de e-commerce. É uma comodidade que trazemos com essa nova funcionalidade", afirmou.

Open Finance

Em seu comunicado, o BC também afirma que as novas regras visam expandir o escopo das instituições participantes do Open Finance, incluindo os segmentos de investimentos e câmbio. “Com isso, a base de potenciais clientes beneficiados pelo Open Finance vai alcançar 95% dos usuários do Sistema Financeiro Nacional”, diz a nota.

O BC ainda aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance. “Essa governança definitiva passará a ter personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias”, diz a instituição.

Leia a nota do BC na íntegra



"O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional decidiram criar novas regras do Open Finance visando (a) simplificar a jornada de iniciação de pagamentos com Pix, inclusive a para a realização de pagamentos por aproximação, (b) ampliar o escopo de instituições que serão obrigadas a participar do ecossistema do Open Finance e (c) estabelecer a estrutura definitiva de governança do Open Finance.

Em relação à simplificação da jornada de iniciação de pagamentos, as novas regras do Open Finance irão diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitarão a oferta de Pix nas carteiras digitais, as chamadas wallets. A mudança abrirá espaço para a realização de pagamentos por aproximação com o Pix, permitindo que o usuário realize a transação sem a necessidade de acessar o aplicativo de sua instituição financeira.

As novas regras ampliam o escopo de instituições que participam do ecossistema do Open Finance, passando a abranger instituições financeiras que são relevantes em segmentos, como por exemplo investimento e operações de câmbio. Com isso, a base de potenciais clientes beneficiados pelo Open Finance vai alcançar 95% dos usuários do SFN.

O Banco Central também aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance pavimentando o seu desenvolvimento mais rápido. Essa governança definitiva passará a ter personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias.

O Open Finance já permite que os consumidores brasileiros tenham acesso a múltiplos benefícios advindos de soluções criadas pelas instituições participantes, a exemplo de agregadores e gerenciadores financeiros; oferta de crédito mais barato; maior facilidade para portabilidade de crédito e de salário; economia com cheque especial; oferta de melhores oportunidades de investimentos.

A partir do Open Finance, as instituições financeiras irão criar Super Apps, consolidando todas essas soluções e informações em um único aplicativo, facilitando ainda mais a experiência do cliente e a oferta de novos produtos e serviços financeiros.

O Open Finance é um ecossistema que funciona em prol do empoderamento do cliente, do aumento da competição, da eficiência e da inclusão financeira".

