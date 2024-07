Lorena Amaro Dólar fechou em queda nesta quinta-feira (4)

O dólar operou em baixa pelo segundo dia consecutivo e fechou em R$ 5,48 nesta quinta-feira (4). O recuo de 1,44% em relação ao registrado na última quarta-feira (3) ocorre após o governo federal anunciar um corte de R$ 25,9 bilhões em despesas com benefícios sociais para 2025.

Ontem, a moeda norte-americana já havia recuado frente ao dólar depois de uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Fernando Haddad (PT) , da Fazenda. A queda também foi consequência da mudança de tom do chefe do Executivo.

"Aqui nesse governo, a gente aplica dinheiro necessário, gasto com educação e saúde quando é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso desse governo desde 2003, e a gente manterá ele à risca" disse Lula, em discurso no lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar, no Palácio do Planalto.

Nas últimas semanas, Lula fez uma série de críticas ao Banco Central (BC) e ao presidente Roberto Campos Neto, o que aumentou a desconfiança do mercado financeiro. Com a desvalorização do real, o dólar chegou ao patamar de R$ 5,70, o maior em dois anos e meio.

