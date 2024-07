Agência Brasil Lula vem criticando Campos Neto por conta da alta taxa de juros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar a autonomia do Banco Central nesta segunda-feira (1º). Segundo o Chefe do Executivo, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, é "do Bolsonaro".

"Estou há dois anos com um presidente do Banco Central [indicado] do Bolsonaro, não é correto isso", afirmou Lula em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana, na Bahia.

"O que não dá é para o cidadão ter um mandato e ser mais importante do que o presidente da República. De qualquer forma, também não faço disso uma questão ideológica. Foi indicado um cidadão pelo governo passado, tenho que, com muita paciência, esperar a hora de indicar um novo candidato", acrescentou o petista.

Não é a primeira vez que Lula critica Campos Neto. No dia 18 de junho, em entrevista à rádio CBN, o mandatário afirmou que o presidente do BC "trabalha para prejudicar o país".

"O presidente do Banco Central, que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país", afirmou Lula na ocasião.

Nesta segunda-feira, o petista disse ainda que "quem quer um Banco Central autônomo é o mercado". Ele lembrou de quando o banco estava sob o comando de Henrique Meirelles. "Tive um Banco Central independente. O Meirelles tinha independência, não se pode ter um Banco Central que não está combinando com aquilo que não é o desejo da nação. Não precisamos de juros altos".







Ida à Bahia

O presidente Lula está na Bahia para entregar uma duplicação de um trecho da rodovia BR-116. O petista deve participar também do anúncio de 1.075 unidades para o programa Minha Casa, Minha Vida em Feira de Santana.

"Estou tentando duplicar essa rodovia há muito tempo. Estou aqui para anunciar uma entrega de obras e para melhorar o deslocamento rodoviário, duplicação da BR 116, que é uma obra iniciada em 2014 e foi paralisada", disse o presidente.

