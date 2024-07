Reprodução A atriz e o Príncipe Harry se conheceram na Soho House de Londres

A rede de clubes de luxo "Soho House", onde o Príncipe Harry e Meghan Markle se conheceram, chega em São Paulo, sendo o primeiro clube na América do Sul e o segundo na América Latina.

Com uma tarifa anual de mais de US$ 1.500, apenas os sócios podem acessar o exclusivo espaço. O clube possui 42 casas em todo o mundo. O mais famoso é o de Londres, onde Harry e Markle se encontraram pela primeira vez.

Como é o clube em São Paulo? Veja fotos

O espaço privado está localizado no bairro da Bela Vista, no antigo Hospital Matarazzo. O clube tem 32 quartos, academia, spa, piscina com bar, restaurantes e áreas exclusivas para sócios. Ainda, o terraço também possui um bar junto à piscina.

Segundo o site da Soho House, o design do clube apresenta itens criados por artesãos regionais. "O edifício também contará com uma coleção de arte com obras de artistas nascidos, formados ou desenvolvidos no Brasil".





Área interna do clube de luxo Reprodução: Instagram Soho House Área externa da Soho House em SP Reprodução: Instagram Soho House O clube está localizado na Bela Vista Reprodução: Instagram Soho House Área de lazer da Soho House em SP Reprodução: Instagram Soho House Sala de estar do clube Reprodução: Instagram Soho House









Como se hospedar?



Para ser membro do Soho House em São Paulo, é preciso se inscrever em uma lista de espera. O comitê do local dirá quem pode fazer parte da rede.

Para registrar-se, o formulário pede dados pessoais, fotos e perfis em redes sociais. Além disso, é requisitado ainda uma breve apresentação com informações sobre trabalho, atividades e interesses.

Os sócios podem levar até três convidados para o clube, que tem uma programação de eventos e uso exclusivo da academia.











Quanto custa?

Para ser sócio da Soho House São Paulo é necessário desembolsar R$ 8.390 por ano, valor que pode ser pago em 12 parcelas de R$ 688. Há também um valor que é preciso pagar pela taxa de inscrição.



Se a pessoa estiver interessada em ter acesso as 42 casas da rede em todo o mundo, o custo é de R$ 20.930 por ano. Além disso, sócios com menos de 27 anos receberão uma tarifa reduzida. No momento, há cerca de 100 mil pessoas na lista de espera para se tornarem membros da Soho House.

