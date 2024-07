Wikimedia Commons Casa do pão de queijo

A Casa do Pão de Queijo protocolou um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28). Na ação, apresentada na Vara de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, em Campinas (SP), a rede de cafeterias menciona dívidas de cerca de R$ 57,5 milhões.

Não são todas as franquias da rede inclusas no pedido de recuperação judicial, e sim 28 filiais de aeroportos. No documento, a companhia aponta a medida como a “solução para a situação financeira atual, de modo a permitir à direção da empresa honrar todos os seus compromissos”.

Queda de 97% no faturamento

A empresa atribui a queda de 97% no faturamento ao fechamento de lojas durante a pandemia. O cenário piorou com o alagamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em abril, onde funcionavam quatro lojas “rentáveis e com fluxo de caixa significativo”.

Dos R$ 57,5 milhões em dívidas citados na ação, R$ 55,8 milhões estão associados a credores sem garantias (quirografários, no jargão). Mais R$ 1,3 milhão é devido a microempresas e companhias de pequeno porte. Outros R$ 244,3 mil estão relacionados a débitos trabalhistas.

