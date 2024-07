Luciano Rocha Canadá está buscando estrangeiros para trabalhar como cuidadores

O Canadá está procurando estrangeiros para trabalhar como cuidadores de idosos e crianças. O programa prevê a possibilidade de residência permanente, desde que o imigrante cumpra com requisitos determinados pelo Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC , na sigla em inglês).

Em comunicado divulgado no último final de semana, o IRCC informou que a iniciativa visa contratar até 15 mil estrangeiros entre 2024 e 2026 . "Os cuidadores estrangeiros são inestimáveis para as famílias canadenses", diz um trecho da nota.

Segunda o comunicado, os estrangeiros "poderão trabalhar para organizações que forneçam cuidados temporários ou a tempo parcial a pessoas semi-independentes ou que estão se recuperando de uma lesão ou doença".

O projeto surgiu em substituição ao "Programa Piloto de Provedores de Cuidado Infantil em Casa" e ao "Programa Piloto de Trabalhadores de Apoio Domiciliar", que se encerrou no domingo (30).

De acordo com informações recolhidas pelo IRCC, em junho de 2014 o Programa de Cuidadores Internos contabilizava 60.000 trabalhadores, dos quais hoje em dia restam menos de 1%.

“À medida que trabalhamos para implementar um programa de cuidadores permanentes, estes dois novos pilotos não só melhorarão o apoio aos cuidadores, mas também proporcionarão às famílias os cuidados de qualidade que merecem”, afirmou o Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, Marc Miller, em nota oficial.

Requisitos

Segundo o governo canadense, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

- Alcançar um nível mínimo de 4 conforme os Canadian Language Benchmarks (CLB), escala de proficiência linguística;

- Ter o equivalente a um diploma de ensino médio canadense;

- Possuir experiência de trabalho recente e relevante;

- Receber uma oferta para um trabalho de atendimento domiciliar em tempo integral.

