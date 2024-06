MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Fachada da sede da Receita Federal

Nesta sexta-feira (28), a Receita Federal realiza o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024 . Mais de 5,7 milhões de contribuintes serão contemplados, o que totaliza um valor de crédito de R$ 8,5 bilhões.

A restituição será depositada ao longo do dia na conta ou na chave PIX indicada pelo contribuinte na entrega da declaração.

Caso o dinheiro não seja depositado, é possível resgatá-lo em até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar os depósitos pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

Quem recebe a restituição IR no segundo lote?

Em decorrência do estado de calamidade decretado Rio Grande do Sul (RS) devido às chuvas e das enchentes, os contribuintes domiciliados neste estado foram incluídos nos grupos prioritários.

Os grupos prioritários receberão a restituição primeiro. Depois, as restituições serão pagas conforme a forma escolhida e a data de envio da declaração.

140.360 idosos de 80 anos ou mais;

1.024.071 pessoas com mais 60 anos;

66.287 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

459.444 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

252.738 moradores do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes;

3.812.767 pessoas que fizeram a pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX.

Calendário

Os pagamentos das restituições do IR 2024 serão realizados em cinco lotes, conforme agenda da Receita Federal:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro

