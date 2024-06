Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras





O Conselho de Administração da Petrobras elegeu nesta sexta, 28, Renata Baruzzi e Sylvia dos Anjos para a diretoria executiva da empresa. Agora, são quatro mulheres na diretoria - recorde na Petrobras.

Além delas, estão na diretoria Magda Chambriard, presidente, e Clarice Coppetti, diretora de executiva de assuntos corporativos. Baruzzi assume o papel de diretora executiva de engenharia, tecnologia e inovação; Sylvia é diretora executiva de exploração e produção.





Fernando Melgarejo também assumiu como diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores.

Qual o salário dos diretores da Petrobras?

De acordo com tabela divulgada pela Petrobras, mensalmente, os diretores recebem R$126.809,10 em honorários fixos. Além disso, há adicional de R$38.998,76 em benefícios como plano de saúde, auxílio passagem e previdência complementar.

Há diversas complementações anuais, também. Veja:

Reprodução Tabela de remuneração da diretoria da Petrobras





Conheça as novas diretoras da Petrobras, conforme comunicado da empresa (íntegra):

Renata Baruzzi é formada em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com especialização em Gestão Estratégica de Tecnologia pela COPPE/NCE e em Administração pelo IBMEC, além de diversos cursos de extensão no exterior com destaque para o Advaced Management Program (AMP) na Harvard Business School. Ingressou na Petrobras há 38 anos tendo atuado na Refinaria de Cubatão (RPBC), Refinaria de Paulínia (REPLAN) nos oito primeiros anos da Companhia. Iniciou a carreira gerencial em 2001 no RH, posteriormente passou a atuar na Engenharia onde, por 12 anos, ocupou todos os níveis gerencias chegando à Gerente Executiva da ETM-CORP (Engenharia, Tecnologia e Materiais – Corportativo) em 2012. Tem experiência internacional, onde atuou como Corporate Manager na Petrobras América Inc (Houston, TX) de 2015 a 2019. Atualmente estava gerenciando a área de Gestão Integrada da Logística.

Desde 2023 consultora especial da presidência da Petrobras, Sylvia Maria Couto dos Anjos é formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui mestrado em Geologia pela University of Illinois at Urbana-Champaign e PhD pela mesma universidade. Geóloga aposentada da Petrobras, possui mais de 42 anos de experiência na área de E&P, tendo ocupado diversos cargos gerenciais ao longo de sua carreira na companhia, com especial destaque às funções no Cenpes, na Gerência Geral da Exploração, de Gerente Geral de Tecnologias do Ativo de Libra. Atuou, ainda, no programa "Gás & Energia competitivo", preparando a Petrobras para o novo cenário competitivo do gás natural no Brasil. Orientadora de inúmeras teses de mestrado e doutorado, com dezenas de publicações nacionais e internacionais. Membro e co-fundadora do Comitê de diversidade do IBP desde 2018. Foi presidente por dois termos da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo - ABGP e também vice-presidente da American Association of Petroleum Geologists - AAPG Latin America.