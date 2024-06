Reprodução/RBS TV Alimentos atingidos por enchentes no RS seriam revendidos em Porto Alegre

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou uma operação, na manhã desta sexta-feira (28), contra uma empresa de limpeza de Porto Alegre por suspeita de recuperar alimentos e bebidas atingidos pelas enchentes. Segundo a investigação, a ideia do empreendimento era vender ao público local esses produtos, que deveriam ser descartados.

A empresa atuava na limpeza dos locais atingidos pelas enchentes, e não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, mas a RBS TV afirma que a Ambos Demolidora é a suspeita de cometer o delito. À emissora, o proprietário João Paulo Ambos responsabilizou seus funcionários e se eximiu de culpa. O Portal iG também entrou em contato com o dono e aguarda uma resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

"É inadmissível que uma empresa que está trabalhando na limpeza de locais atingidos pela enchente comercialize alimentos que deveriam ser descartados", diz Vanessa Pitrez, diretora do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em entrevista à RBS TV .

Segundo a delegada Cristiane Becker, responsável pelo caso, a suspeita é que os produtos tenham sido contaminados pela água suja e sejam impróprios para consumo.

"Os produtos que entraram em contato com as águas das enchentes possuem um alto risco de contaminação, sendo impróprios ao consumo humano, já que podem ocasionar inúmeros males à saúde dos consumidores", afirma a delegada.





Operação

Ao todo, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à empresa.

Os donos da empresa devem responder por crime contra as relações de consumo - a pena é de até 5 anos de prisão em caso de condenação.

