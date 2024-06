Agência Brasil Pensionistas e titulares de auxílios também recebem hoje

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga os benefícios de junho a partir desta quinta-feira (27) para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Os depósitos serão concluídos até 5 de julho. Hoje, recebem os que têm benefício terminado em 4.

O calendário considera o número final do cartão de pagamento, sem considerar o dígito verificador após o traço. O crédito é feito primeiro para os que têm final de benefício 1, seguindo para os de final 2 no dia seguinte, e assim sucessivamente, sempre em dias úteis.

Veja o calendário do INSS de junho



Final 1: 24 de junho

Final 2: 25 de junho

Final 3: 26 de junho

Final 4: 27 de junho

Final 5: 28 de junho

Final 6: 1º de julho

Final 7: 2 de julho

Final 8: 3 de julho

Final 9: 4 de julho

Final 0: 5 de julho

Para aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo, os pagamentos iniciarão em 1º de julho. Os primeiros a receber serão os que têm finais de benefício 1 e 6. Os pagamentos para as duas faixas de benefícios seguirão até o dia 5. Abaixo está o calendário correspondente:



Finais 1 e 6: 1º de julho

Finais 2 e 7: 2 de julho

Finais 3 e 8: 3 de julho

Finais 4 e 9: 4 de julho

Finais 5 e 0: 5 de julho

Benefícios do INSS

Atualmente, 26.168.062 beneficiários recebem até um salário mínimo e 12.868.803 ganham acima desse valor. Desse total, 5.657.745 são benefícios assistenciais, conforme dados da folha de pagamento do INSS.

