Reprodução Miguel Gutierres e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretores da Americanas

Os diretores das Lojas Americanas venderam suas ações antes da fraude ser descoberta. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) , os ex-executivos negociaram cerca de R$ 288 milhões em ações no momento em que Miguel Gutierrez seria substituído por Sérgio Rial na cadeira de CEO da empresa.

A investigação do MPF aponta que os diretores temiam que a maquiagem feita nas contas da varejista fosse descoberta e implodisse o valor das ações, como de fato aconteceu.

O então CEO das Americanas, inclusive, foi quem mais recebeu com a venda de ações - ao todo, Gutierrez embolsou R$ 171, 8 milhões. Já a ex-executiva Anna Saicalli, que também está foragida, recebeu R$ 59,6 milhões. Confira a relação completa abaixo.

Valor recebido com ações vendidas:

- Miguel Gutierrez: 171,8 milhões de reais

- Anna Saicalli: 59,6 milhões de reais

- José Thimóteo: 20,7 milhões de reais

- Murilo Correa: 7,8 milhões de reais

- Fábio Abrate: 6,4 milhões de reais

- Márcio Cruz: 6,3 milhões de reais

- Raoni Lapage: 5,4 milhões de reais

- Carlos Eduardo Padilha: 4,5 milhões de reais

- João Guerra Duarte: 3,8 milhões de reais

- Jean Pierre Lessa: 1,2 milhão de reais

- Maria Christina Ferreira: 800 mil reais

A PF informou que, "ao perceberem que a assunção de Sérgio Rial levaria ao desbaratamento da fraude bilionária nas finanças das companhias, os investigados iniciaram um forte processo de venda de ações, a fim de vendê-las por preço acima do que seria avaliado pelo mercado após a divulgação da fraude".

O rombo da Americanas deixou a empresa em uma recuperação judicial de R$ 50 bilhões, a maior do Brasil.

A operação

A operação da Polícia Federal desta quinta-feira visou, principalmente, Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, que passaram a ser considerados foragidos por não se apresentaram à PF - eles não se encontram no Brasil. Ambos são investigados por Manipulação de Mercado, Uso de Informação Privilegiada, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro .

Segundo as investigações, a empresa fraudou R$ 25,3 bilhões. Além dos mandados de prisão, a PF cumpriu buscas e apreensões em 15 endereços ligados aos ex-diretores da varejista no Rio de Janeiro.

Outros investigados são: Anna Christina Soteto, Carlos Eduardo Padilha, Fabien Picavet, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Timotheo de Barros, Luiz Augusto Henriques, Marcio Cruz Meirelles, Maria Chirstina Do Nascimento, Murilo dos Santos Correa e Raoni Lapagesse Franco.

Em nota, a Americanas afirmou que confia nas autoridades que investigam o caso e ressalta que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria. “A Americanas acredita na Justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos”, disse a empresa, hoje comandada por Sergio Rial, que expôs o rombo bilionário da varejista.

