Divulgação/Cacau Show Alê Costa, fundador da Cacau Show

O empresário Alê Costa, conhecido por sua bem-sucedida trajetória à frente da Cacau Show, anunciou uma movimentação estratégica que promete redefinir o panorama de entretenimento e gastronomia no Brasil. A aquisição do Grupo Playcenter marca não apenas um investimento financeiro significativo, mas também um mergulho ambicioso na criação de uma experiência única que combina chocolates e diversão familiar.

A analogia com o icônico personagem "Willy Wonka", imortalizado na obra de Roald Dahl e no cinema por atores como Gene Wilder e Johnny Depp, é emblemática. Alê Costa pretende transformar o Grupo Playcenter em uma versão real da Fantástica Fábrica de Chocolates, onde a magia dos doces se entrelaça com o encanto do entretenimento.

O projeto, ainda sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), visa integrar as operações das duas empresas de forma gradual. Até que as negociações sejam concluídas, tanto a Cacau Show quanto o Grupo Playcenter continuarão operando de maneira independente.

O Grupo Playcenter, anteriormente conhecido por seu parque de diversões às margens do Rio Tietê em São Paulo, encerrou suas operações em 2012. Desde então, sob a gestão de Marcelo Gutglas, a empresa manteve atividades mais modestas, como centros de jogos eletrônicos e um parque no Shopping Aricanduva, em São Paulo.

As conversas que culminaram na venda do Grupo para Alê Costa começaram em agosto do ano passado, durante um evento da Associação dos Parques de Diversões do Brasil, onde Costa manifestou interesse em ampliar sua visão de negócios para além dos chocolates.

Para Costa, que já expandiu a Cacau Show com iniciativas como resorts e atrações temáticas, como uma montanha-russa em suas instalações em Itapevi (SP), a aquisição do Playcenter representa um passo natural em sua estratégia de oferecer não apenas produtos de qualidade, mas também experiências imersivas aos consumidores.

"Agora, com a combinação do Grupo Playcenter, estamos criando uma sinergia única que permitirá aos clientes vivenciar o universo do chocolate de uma maneira totalmente nova", declarou Alê Costa em entrevista à CNN.

O empresário adiantou planos para introduzir produtos da Cacau Show nos espaços do Playcenter, como fondue e waffles de chocolate, além de tematizar algumas atrações do parque. Ele também revelou o desejo de construir um grande parque temático no Brasil, inspirado no tema do chocolate e do cacau.

Enquanto detalhes adicionais sobre o futuro do Grupo Playcenter sob a gestão de Alê Costa ainda estão sendo delineados, uma coisa é certa: a fusão entre chocolates e entretenimento promete não apenas reacender a nostalgia de gerações que frequentaram o antigo parque, mas também estabelecer um novo marco no mercado brasileiro.

Veja

