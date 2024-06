Etienne Laurent Elon Musk é um dos principais empresários do mundo





Elon Musk, empresário e engenheiro sul-africano-canadense, é uma das figuras mais proeminentes e controversas do mundo contemporâneo por conta das suas ações empresariais. Porém, nos últimos dias, o que tem chamado a atenção é a quantidade e os nomes dos filhos do fundador e CEO da Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company.

O bilionário teve vários relacionamentos, resultando em 12 filhos com três mulheres diferentes. Alguns de seus filhos receberam nomes peculiares, refletindo sua personalidade excêntrica.

Com Justine Musk, ele teve Nevada Alexander Musk, que faleceu com apenas 10 semanas de idade em 2002.

Também teve gêmeos em 2004, Griffin e Vivian, esta última recentemente revelada como James Riley Musk, após se identificar como transgênero em 2022. Além disso, os trigêmeos Damian, Saxon e Kai nasceram em 2006.

Com a cantora Grimes, Musk tem seu filho mais conhecido, X Æ A-Xii, nascido em 2020, e recentemente uma filha, Exa Dark Sideræl Musk, em 2022. Outro filho, Techno Mechanicus, também conhecido como “Tau”, foi revelado em sua biografia lançada no ano passado.

Seu relacionamento mais recente, com a executiva da Neuralink Shivon Zills, resultou no nascimento dos gêmeos Strider e Azure em 2021. O mais novo, o 12º filho do bilionário, nasceu no início de 2024, porém, seu nome e gênero ainda não foram divulgados.





Quem é Elon Musk?

Musk, cuja fortuna é estimada em dezenas de bilhões de dólares, tornou-se um símbolo da inovação, mas também de muita polêmica.

Sua visão de um futuro sustentável, com o uso generalizado de veículos elétricos e a colonização de Marte, o coloca no centro das discussões sobre os rumos da tecnologia e do meio ambiente.

No entanto, sua influência vai além dos negócios. O empresário é conhecido por suas intervenções e opiniões polêmicas sobre temas políticos.

Ele já expressou apoio tanto a políticas progressistas, como o combate às mudanças climáticas, quanto a políticas econômicas mais conservadoras, como a redução de impostos para empresas.

No Brasil, mostrou-se próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusando-o de ser um “ditador”. Em contrapartida, o magistrado colocou o empresário no inquérito das milícias digitais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.