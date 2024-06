Reprodução Shivon Zilis tem três filhos com Elon Musk

Elon Musk, o magnata por trás da Tesla, SpaceX e Neuralink, confirmou recentemente o nascimento de seu 12º filho no início deste ano. Em uma entrevista ao site Page Six, Musk desmentiu rumores de que o parto teria sido mantido em segredo. A mãe do novo bebê é Shivon Zilis, diretora de operações e projetos especiais na Neuralink, empresa fundada por Musk em 2017 e ainda sob sua liderança.



O nome e o gênero do bebê não foram divulgados publicamente. Este é o terceiro filho de Musk com Zilis, uma profissional com uma carreira de destaque nos setores de capital de risco e inteligência artificial, antes de se juntar à Neuralink.

A Neuralink, focada em desenvolver interfaces cérebro-computador, marcou um marco significativo recentemente ao implantar eletrodos no cérebro do primeiro paciente humano em janeiro. Zilis, que também teve passagens pela Tesla e OpenAI, trouxe sua experiência em inteligência artificial para projetos de automação e design de chips.

Nascida em Ontário, Canadá, Zilis é uma atleta dedicada de hóquei no gelo e ex-goleira da Universidade de Yale, onde se formou em Economia e Filosofia em 2008. Sua carreira incluiu períodos na IBM e no fundo de capital de risco Bloomberg Beta, onde se destacou por liderar investimentos em aprendizado de máquina.

Em uma entrevista anterior, Zilis enfatizou a importância ética da inteligência artificial, descrevendo-a como uma das tecnologias mais transformadoras e potencialmente perigosas que a humanidade está desenvolvendo.

Musk e Zilis têm mantido parte de sua vida privada fora dos holofotes, embora tenham compartilhado alguns momentos íntimos publicamente, como quando Musk levou seu biógrafo para uma discussão sobre IA na casa de Zilis, em Austin, Texas.

Filhos e fortuna de Musk



Musk e Zilis já são pais de Strider e Azure, nascidos em 2021. Além disso, Musk é conhecido por ser pai de Exa Dark Sideræl, concebido com a ajuda de uma barriga de aluguel durante seu relacionamento anterior com a cantora Grimes. Outros filhos do magnata incluem X (também conhecido como X Æ A-12), e os gêmeos Griffin e Vivian, além dos trigêmeos Kai, Saxon e Damian, frutos de seu casamento anterior com Justine Musk.

Além de seu papel como pai, Elon Musk é um empresário influente no campo da tecnologia, com investimentos significativos em empresas como Tesla, SpaceX, e sua mais recente aquisição do Twitter, agora renomeado como X.

A fortuna de Musk, atualmente estimada em mais de US$ 213 bilhões, originou-se de seus empreendimentos iniciais, incluindo a fundação do X.com, que posteriormente se tornou o PayPal, e suas iniciativas subsequentes na Tesla, SpaceX, e outras empresas de tecnologia.

A Neuralink, fundada por Musk em 2017, visa criar interfaces cérebro-computador revolucionárias para ajudar pessoas com lesões traumáticas. Embora a empresa tenha enfrentado desafios, como o recente problema técnico com um de seus dispositivos cerebrais implantados, a Neuralink continua a explorar novas fronteiras no campo da neurotecnologia.

