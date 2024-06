Agência Brasil/Rafa Neddermeyer Sede do Ministério da Pesca fica em Brasília

O Ministério da Pesca e Aquicultura abriu nesta segunda-feira (24) inscrições para concurso com 264 vagas temporárias de nível superior - o prazo para participar do processo seletivo vai até 25 de julho, enquanto as provas serão realizadas no dia 11 de agosto.



As vagas são para profissionais de 20 áreas, como direito, economia, marketing, administração e arquitetura. Há vagas também para pessoas com formação em qualquer curso.

A pasta oferece salários de R$ 6.120, sendo que as oportunidades são para trabalhar na sede do Ministério da Pesca, em Brasília (DF), e nas Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas nas capitais dos 26 estados. Veja o edital aqui .

A jornada de trabalho é de 40 horas semanas, enquanto o prazo de duração dos contratos será de até dois anos - existe a possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

Taxa, cota e local de prova

Os interessados precisam pagar uma taxa de R$ 62 de inscrição. A inscrição é feita no site do Idecan.

No concurso, há reserva de 20% de vagas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência.

As provas serão realizadas em Brasília e nas 26 capitais do país, podendo se estender para mais localidades.

Calendário

Inscrições : 24/06 a 24/07

Solicitação de inscrição com isenção da taxa : 24/06 a 25/06

Divulgação da consulta aos locais de provas : 02/08

Aplicação das provas : 11/08

Divulgação dos gabaritos preliminares : 12/08

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.