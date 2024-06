Luciano Rocha Elon Musk tem diversas empresas, entre elas o Twitter, chamado agora de X

Elon Musk confirmou o nascimento do 12º filho, chamado na internet de "filho secreto". Shivon Zilis, diretora da Neuralink com quem o bilionário tem um relacionamento, deu à luz no início do ano, mas o bebê não era conhecimento público até esta semana.



O magnata da tecnologia, pai de 12, apareceu em diversas publicações de mídia dos Estados Unidos na última semana. O boato era que o ricaço teria um novo filho mantido em segredo propositalmente.

Ao Page Six, porém, Musk negou ter escondido o filho; de fato, a criança “estava longe de ser um segredo.”





Filho secreto de Elon Musk

Mas por que ninguém sabia do tal "filho secreto"? De acordo com Elon Musk , a alternativa de revelar a gravidez em um comunicado seria “bizarra”, mas isso não significa esconder a criança:

“Quanto a relatos de um filho ‘gerado secretamente’, isso também é falso. Todos os nossos amigos e familiares sabem. A não emissão de um comunicado de imprensa, o que seria bizarro, não significa ‘secreto’”.