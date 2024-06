Martin Kraft, CC BY-SA 4.0 license Austríaca milionaria pede para 50 estranhos dividir fortuna dela

Marlene Engelhorn, mulher austríaca, resolveu doar a própria herança. Herdeira de uma das maiores indústrias farmacêuticas da Europa, pediu para 50 estranhos determinarem como a fortuna dela seria dividida — desde que obedecessem uma condição.

A mulher queria que todo o dinheiro fosse para caridade ou organizações sem fins lucrativos.

Doação de fortuna para caridade

Engelhorn herdou € 25 milhões, equivalente a R$145,3 milhões, na conversão de hoje. Decidiu distribuir para cidadãos aleatórios de Salzburg, reunindo todos em um grupo chamado “The Good Counsil”, na tradução livre, "o bom conselho".

As pessoas escolhidas passaram por um “treinamento social”, no qual assistiram a “uma série de palestras de filósofos e professores economistas para inspirar as escolhas,” explicou o jornal Euro News.

Quem recebeu o dinheiro da herança?

Ao total, os responsáveis pela distribuição da herança tiveram autonomia e escolheram 77 instituições.

As duas instituições com mais doações foram Austrian Nature Conservation Association (Associação Austríaca de Conservação da Natureza) e Nuenerhaus, destinada a auxílio a pessoas sem lar.

Dessas, cada uma recebeu mais de € 1,5 milhão.

Na sequência, recebendo cerca de € 1 milhão, estão o Momentum Institute e Attac Austria.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp