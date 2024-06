Reprodução: commons No dia 24, é celebrado o Dia de São João, que dá origem às festas juninas no Brasil

O Dia de São João , comemorado nesta segunda-feira, 24 de junho, não está no calendário nacional de feriados, divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos . Apesar disso, alguns estados e cidades vão parar para celebrar o tradicional santo junino.

Em Alagoas e na Bahia , por exemplo, os governadores decidiram decretar feriado estadual. Já outras quatro capitais também vão parar para festejar o São João, sendo elas: Aracajú (SE), João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Recife (PE).

Em algumas cidades menores, conhecidas pelos festejos juninos, o feriado também foi decretado, como em Campina Grande (PB), Caruaru (Pernambuco) e Niterói (RJ).

Feriados nacionais de 2024





- 7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

- 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

- 2 de novembro (Finados) - sábado;

- 15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

- 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

- 25 de dezembro (Natal) - quarta-feira

Origem da data

De acordo com a Igreja Católica, São João é, na verdade, João Batista. O personagem bíblico é considerado pela crença o precursor de Jesus e o último dos profetas.

João Batista anunciou a chegada de Jesus Cristo e o batizou nas águas do Rio Jordão. Sua mãe, Santa Isabel, e Maria Mãe de Jesus seriam primas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.