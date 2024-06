Divulgação Nubank sofre boicote e vê baixa da bolsa

O Nubank se envolveu em uma situação polêmica na internet durante esta terça-feira (18). Após declarações controversas de Cristina Junqueira , uma das co-fundadoras do banco digital, diversos clientes querem cancelar a conta-corrente.

Porém, muitas questões envolvem o cancelamento de conta, principalmente quando este envolve débitos em aberto ou falta de saldo de taxas de fechamento.

Perante a polêmica do Nubank , porém, é importante saber: é possível excluir uma conta de banco com faturas em aberto ou débito negativo?

Polêmica do Nubank

A polêmica com o Nubank começou quando Junqueira publicou nas redes sociais um convite para We Who Wrestle With God . O evento tem palestrantes internacionais e apresenta um painel conservador. A cofundadora do banco marcou os perfis dos organizadores: Brasil Paralelo e Fronteiras Web .

Brasil Paralelo é uma produtora de vídeos, aulas, materiais didáticos, entre outros, conhecida pelo viés conservador e apoio à extrema-direita. Isso gerou descontentamento em diversos clientes da Nubank , que optaram pelo fechamento das contas e fim de relacionamento com o banco.

Outro comentário bastante repercutido é o fato de Konrad Scorciapino ser o atual diretor de tecnologia do Brasil Paralelo . Anteriormente, Scorcapino trabalhou na Nubank como engenheiro, e enfrentou polêmicas após acusações de xenofobia.

O que a Nubank disse sobre polêmica

Procurada pelo iG , a assessoria do Nubank enviou uma nota oficial da empresa. Leia na íntegra:

"Nos últimos dias, o Nubank tem sido alvo de comentários especulativos nas redes sociais motivados por uma postagem de rede social da nossa co-fundadora, Cristina Junqueira. Por isso, gostaríamos de esclarecer o que aconteceu:

Nossa co-fundadora recebeu –e agradeceu– um convite para o lançamento de um livro de um autor canadense, organizado em parceria com um veículo de comunicação. Reiteramos que Cristina Junqueira não tem qualquer parceria com os organizadores do evento, e que o Nubank não patrocina essa organização nem endossa seus conteúdos.

Além disso, existem menções ao perfil de um ex-funcionário do Nubank que hoje trabalha no veículo de comunicação citado nas redes. Por respeito à proteção de direitos de funcionários e ex-funcionários, não divulgamos informações pessoais ou histórico profissional.

O Nubank tem uma postura apartidária e não se associa a movimentos políticos, religiosos ou ideológicos. Possuímos um Código de Conduta que promove os direitos humanos, estabelece um padrão ético rigoroso, e não tolera atividade ilícita, discriminatória e abusiva de nenhum tipo.

O Nubank nasceu para combater a complexidade do sistema financeiro e simplificar a jornada financeira das pessoas. Essa é a nossa missão e estamos sempre evoluindo para garantir que nosso foco e esforço sempre mirem no impacto positivo na vida de todos os nossos clientes."

Impactos da polêmica no Nubank

Um dos primeiros impactos percebidos pelo Nubank é a queda de valores. De acordo com a Forbes , houve uma queda de 1,18% das ações da Nu Holdings no fechamento da bolsa de Nova York.

Porém, a Nu Holding tem a vantagem estratégica de atender a população em massa que tem pouco acesso a serviços bancários, e não deve sofrer impactos a longo prazo.

Posso fechar conta de banco com saldo negativado ou fatura em aberto?

Para as pessoas que querem fechar a conta no Nubank , mas possuem débito com o banco, uma notícia ruim: não é possível encerrar a conta .

De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, a conta pode ser encerrada apenas se não houver pendências financeiras entre instituições e cliente:

“A conta não poderá ser encerrada enquanto existir saldo devedor ou débitos de obrigações contratuais que o correntista mantenha com o banco, cujos pagamentos estejam vinculados à conta que pretende encerrar. A conta permanece ativa, mas o consumidor tem o direito de solicitar a suspensão do pacote de tarifas e manter a conta com serviços essenciais para impedir novas cobranças de tarifas na conta. O banco deve manter um registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta pelo prazo de cinco anos.”

O Procon-SP ainda acrescenta que, para encerramento, é necessário “manter saldo suficiente na conta para eventuais compromissos assumidos anteriormente com o banco ou com terceiros, tais como taxas e tarifas, parcelas de financiamento, empréstimos, débitos de contas de água, luz etc.”

Portanto, não é possível encerrar a conta da Nubank ou de qualquer outro banco com débitos ativos ou faturas de cartão abertas.

