Estela Giavoni Alunos selecionados vão receber R$ 550, além de auxílio transporte

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) abriu, nesta segunda-feira (17), inscrições para 124 vagas de estágio para alunos do ensino médio - o prazo para se inscrever vai até 30 de junho.

Os estudantes selecionados vão atuar em zonas eleitorais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral na capital, Grande São Paulo e interior, bem como na sede do TRE-SP.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, os alunos receberão bolsa- auxílio no valor de R$ 550 e auxílio-transporte . A carga horária é de quatro horas diárias na modalidade presencial.

Processo seletivo

Os candidatos e candidatas vão passar por um processo seletivo online no dia 7 de julho. O teste, de caráter classificatório e eliminatório, é formado por dez questões de língua portuguesa, dez de matemática e dez de conhecimentos gerais.

O TRE-SP destina 30% das vagas para pessoas negras, além de 10% para pessoas com deficiências. Os interessados devem estar quites com as obrigações eleitorais, quando maiores de 18 anos, e não podem ser filiados a partidos políticos nem exercer atividade político-partidária.





Inscrição

Para se inscrever, o candidato ou a candidata deve entrar no site da Universidade Patativa do Assaré , responsável pelo programa de estágios da Justiça Eleitoral paulista . Fora as 124 vagas existentes, está prevista a formação de cadastro reserva.

