VERNON YUEN NurPhoto NurPhoto via AFP Imagem mostra prédios da cidade de Hong Kong

A Chapman University , dos Estados Unidos , divulgou um ranking com as dez cidades mais "impossíveis" de se viver de tão caras. No estudo, a universidade avaliou regiões de oito países que têm o inglês como língua oficial: Austrália , Canadá , China , Irlanda , Nova Zelândia , Singapura , Reino Unido e Estados Unidos .

Para analisar a "acessibilidade habitacional", os pesquisadores estudaram 94 mercados imobiliários e criaram um índice, com notas de 0 a 10, com base no gasto médio com uma casa sendo dividida pela renda familiar média.

Assim, as cidades com um índice igual ou superior a 9 foram consideradas "impossivelmente inacessíveis".

Ou seja, é como se o preço médio de uma casa fosse R$ 9.000 enquanto o salário médio da população girasse em torno de R$ 1.000.

Abaixo, confira a lista dos municípios mais caros do ranking. O estudo considerou valores avaliados entre julho e setembro de 2023. De acordo com a universidade, houve um aumento acelerado no valor dos imóveis após a pandemia do novo coronavírus.

Ranking:

1 - Hong Kong (China)

2 - Sydney (Austrália)

3 - Vancouver (Canadá)

4 - San Jose (EUA)

5 - Los Angeles (EUA)

6 - Honolulu (EUA)

7 - Melbourne (Austrália)

8 - San Francisco (EUA)

9 - Adelaide (Austrália)

10 - San Diego (EUA)

