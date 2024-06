Agência Brasil Enchentes deixaram 169 mortes no Rio Grande do Sul

A Receita Estadual do Rio Grande do Sul divulgou, nesta segunda-feira (17), um balanço que aponta uma queda de 25% na arrecadação em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em razão das enchentes das últimas semanas.

Segundo o órgão, antes dos temporais, o estado previa receber R$ 6,6 bilhões no período entre 1º de maio e 12 de junho. A Receita, porém, registrou R$ 4,96 bilhões neste intervalo - valor 25,3% menor do que o esperado.

Em valores absolutos, somente nesses 43 dias, o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar R$ 1,68 bilhão em ICMS.





Preço dos alimentos

O boletim divulgado pela Receita Estadual também mostra o aumento no preço dos alimentos no estado. A lista, que contém 38 produtos, mostra a batata inglesa com maior variação, de 55% - o valor médio subiu de R$ 5,94 para R$ 9,25 entre 21 de abril e 11 de junho.

Na sequência, os alimentos que mais sofreram com variações foram tomate (47,8%), repolho (25,1%), leite (21,7%), vinho (17,4%), sal (16,5%), queijo (13,8%) e arroz branco (13,2%).

No boletim, a Receita ressaltou que os preços também variam por outros motivos que não sejam as enchentes.

