Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.737 da Mega-Sena , no Espaço da Sorte, em São Paulo, neste sábado (15). O prêmio máximo, que está acumulado, é de R$ 47,2 milhões.

Os números sorteados foram: 16-20-30-34-37-45 . A Caixa ainda não divulgou se alguma aposta acertou as seis dezenas. O próximo concurso está marcado para terça-feira (18).





Mega-Sena

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis. Caso queria acrescentar uma dezena, o preço do jogo sobe para R$ 35.

