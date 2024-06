Acervo IBGE Os dados do CNEFE são georreferenciados e têm diversas aplicações, inclusive no enfrentamento de calamidades públicas. - Foto:

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (24) a versão completa do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), que inclui microdados com os principais atributos dos 106.814.877 endereços do país. Esses atributos abrangem informações como o nome do logradouro, número e modificador do endereço, complemento, localidade, CEP, espécie da unidade visitada, tipo de edificação e nomes dos estabelecimentos, entre outros.

A divulgação será marcada por um evento na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza (CE), localizada na Av. Dr. Silas Monguba, 5700, no Bairro Passaré, a partir das 10h. Na parte da tarde, das 14h às 18h, o IBGE realizará a oficina Um território de informações: Potencialidades dos Dados do Censo 2022, visando apresentar, além dos aspectos técnicos e operacionais da pesquisa, suas potencialidades para tomada de decisão de gestores locais.

De acordo com o CNEFE, durante o período abrangido pela coleta do Censo 2022, o país possuía 3,5 milhões de edificações em construção ou reforma, sendo que 605,2 mil estavam localizadas no estado de São Paulo, o maior número entre as 27 unidades da federação. O CNEFE também informa sobre o destino dessas construções ou reformas, indicando se terão uso residencial, não residencial, misto ou indeterminado.

Organizado pelo IBGE desde 2005, o CNEFE é o principal acervo de endereços do país, com alcance nacional e acesso público. Ele é atualizado periodicamente, sendo totalmente revisado durante os censos demográficos.

O trabalho do Censo 2022 começou com uma lista prévia de 89.327.652 endereços. Destes, 81,5% foram confirmados, 18,5% foram excluídos durante a coleta e foram adicionados 33.992.241 novos endereços ao CNEFE. A contribuição dos 120 mil recenseadores foi fundamental para esse resultado.

O CNEFE não apenas orienta os recenseadores durante o censo, mas também estrutura as amostras das pesquisas domiciliares do IBGE. Por exemplo, a PNAD Contínua já utiliza os dados do CNEFE atualizado.

Entre os dados do CNEFE, é possível observar que o país tem 24,4 milhões de endereços sem número, sendo a maioria em Goiás. Além disso, existem 438,0 mil endereços identificados pela quilometragem da via, com a maior incidência em Rondônia.

Os endereços também foram classificados pelos tipos de logradouros mais comuns, como ruas, avenidas e estradas. Há, ainda, informações sobre endereços em logradouros sem nome e em logradouros com denominações específicas, como "São", "Doutor", "Santa" e "Presidente".

O CNEFE também fornece dados sobre domicílios particulares, domicílios coletivos, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de saúde, entre outras categorias.

O Brasil possui 13.285.465 de endereços situados em arranjos condominiais, com diferentes tamanhos de condomínios.

O CNEFE é uma ferramenta crucial não apenas para o censo demográfico, mas também para apoiar o poder público no planejamento urbano, na gestão de infraestrutura e até mesmo no enfrentamento de calamidades, como inundações e desastres naturais. Com informações precisas sobre a localização dos domicílios e estabelecimentos, o governo pode planejar de forma mais eficaz o desenvolvimento urbano e a prestação de serviços públicos.