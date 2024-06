Migaloo Superiate da Migaloo

A empresa austríaca de embarcações Migaloo está apostando em um novo conceito: o iate submarino. Chamado M5, este modelo de luxo, ainda em fase de projeto, promete ser uma revolução no mundo das embarcações. Avaliado em cerca de R$ 10 bilhões, o superiate submersível combina sofisticação, tecnologia e exclusividade. (Veja imagens do iate abaixo)



Com 165,8 metros de comprimento e 23 metros de largura, o M5 poderá descer até 250 metros abaixo da superfície do mar. Segundo informações divulgadas no site da empresa, a embarcação terá capacidade para permanecer submersa por até quatro semanas, com um alcance de cerca de 15 mil quilômetros. Sua velocidade máxima será de 20 nós (37 km/h) na superfície e de 12 nós (22 km/h) debaixo d'água.

O projeto padrão do M5 é impressionante. Além de um heliporto, áreas extensas de relaxamento, lounges, spa, piscina, galeria de arte, cinema, academia, salão de festas e sala de jantar com 36 lugares, a embarcação também contará com paredes de vidro para a observação da vida marinha. Haverá ainda estruturas adicionais, como um balão de ar quente e uma estação subaquática para alimentação de tubarões.

A capacidade de acomodação do M5 varia de 14 a 20 convidados, além de espaço para cerca de 32 a 40 tripulantes. Todos os superiates submersíveis da Migaloo são projetados sob medida, atendendo aos desejos e preferências do proprietário.

Utilizando tecnologias comprovadas em outros modelos de iates e submersíveis, como um casco duplo, o M5 promete segurança de alto nível. Materiais fornecidos pela empresa norte-americana SAFE serão utilizados nos sistemas de segurança, proporcionando uma "fortaleza submersível privada", de acordo com a CNN.

Com tantas opções de personalização, o preço final do modelo pode variar. No entanto, a estimativa inicial para o projeto é de cerca de US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 10,3 bilhões).

Vídeo