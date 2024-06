Lorena Amaro Milhões de pessoas já caíram em golpe do Pix

O sistema de reembolso para pessoas que sofreram golpes via Pix, conhecido como Mecanismo Especial de Devolução (MED) , passará por mudanças. As novas medidas estão sendo avaliadas pelo Banco Central e pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) desde o início da semana e serão implementadas a partir de 2025. As informações foram confirmadas ao UOL nesta quinta-feira (13).

A decisão de lançar um "MED 2.0" ocorre pelo fato da grande maioria dos pedidos de reembolso serem negados. Em 2023, por exemplo, 2,5 milhões de requisições foram feitas, mas apenas 225 mil foram atendidas - ou seja, só 9% do valor foi reembolsado.

Neste ano, o volume de pedidos de reembolso após golpes via Pix promete ser maior. Até maio deste ano, o sistema já havia recebido 1,6 milhão de requisições - foram quase 5 ocorrências registradas a cada minuto. Assim, os órgãos consideram importante uma reformulação do MED.

Mudanças

Atualmente, o banco só consegue bloquear a conta que foi usada pelo criminoso para aplicar o golpe. O problema, entretanto, é que os golpistas costumam repassar o dinheiro para diversas outras contas.

Desta forma, mesmo quando há o recebimento da devolução, dificilmente todo o dinheiro é recuperado (apenas em 35% dos casos). Por conta disso, segundo a Febraban, a principal mudança será o bloqueio e a posterior devolução de outras contas ligadas aos criminosos.

Além disso, a Febraban também criará mecanismos para divulgar o MED - segundo uma pesquisa da Silverguard, 90% dos brasileiros não conhecem o sistema criado para ressarcir os correntistas vítimas de fraudes.

Como ter dinheiro ressarcido após golpe?

- Contatar o seu banco para registrar o golpe via Pix;

- MED é acionado para fazer o bloqueio dos recursos;

- Registrar boletim de ocorrência para comprovar a fraude.

