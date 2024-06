Reprodução/X/@jdoriajr João Doria Júnior (direita) mostrou foto de seu pai (esquerda) em publicação nas redes sociais

O Dia dos Namorados , comemorado nesta quarta-feira (12), não é considerado um feriado nacional. A data antecede o Dia de Santo Antônio, conhecido por ser o santo casamenteiro, e foi inventada pelo baiano João Doria, pai do ex-governador de São Paulo João Agripino da Costa Doria Júnior .

João Doria foi um psicólogo, advogado e deputado federal brasileiro. O soteropolitano, entretanto, marcou época por ser um grande publicitário. Em 1949, quando já era dono de uma agência de publicidade, ele decidiu criar a data.

A escolha de João Doria pelo dia 12 de junho não tem relação apenas com o santo casamenteiro. Para o publicitário, o mês era considerado "morto" para as vendas, já que não possuía nenhuma data festiva, como os meses de maio (Dia das Mães), agosto (Dia dos Pais) e dezembro (Natal), por exemplo.

Assim, João Doria lançou a data com um slogan marcante: "Nem só com beijos se prova o amor". A frase virou uma marca e, nos anos seguintes, outras cidades passaram adotar o 12 de junho como Dia dos Namorados.

João Doria morreu em 2000, aos 81 anos, na cidade de São Paulo. Ele deixou quatro filhos.

Feriados nacionais de 2024





- 7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

- 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

- 2 de novembro (Finados) - sábado;

- 15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

- 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

- 25 de dezembro (Natal) - quarta-feira

