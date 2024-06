Divulgação/Match Property A arquitetura do imóvel é invejável





Situada em um penhasco privado em Devon, Inglaterra, uma propriedade de 5 quartos atrai atenção não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo título de "a casa mais triste do mundo". Mesmo com um desconto de 53%, não há demonstração de interesse na aquisição do imóvel.

Com vistas chamativas da costa, uma piscina com borda “sem fim” e enorme espaço para lazer e festas, a casa possui uma área total de 12 mil metros quadrados, inspirada no design de um farol.

Apesar de atrair alguma atenção de celebridades e curiosos, a propriedade continua sem comprador após mais de dois anos no mercado.

O designer Kevin McCloud mencionou a "maldição" que parece pairar sobre o imóvel, levando a especulações de que o preço atual possa atrair pessoas que só querem adquirir o local pagando muito barato. Mesmo assim, a trajetória do espaço segue afastando possíveis compradores.

A história da construção desta propriedade ganhou destaque ao ser apresentada no programa "Grand Designs" do Channel 4. A obra, que levou 12 anos para ser concluída, foi marcada por inúmeros infortúnios, incluindo o divórcio do proprietário, Edward Short.

Esses eventos levaram o rapaz a acumular uma dívida de aproximadamente R$ 47,7 milhões relacionada à construção da casa.

Apesar do tamanho e beleza da propriedade, Edward nunca chegou a morar na casa e passou a vê-la com desinteresse após o divórcio.

Em fevereiro de 2022, ele decidiu colocar a casa à venda por R$ 75 milhões na esperança de cobrir parte de sua dívida. No entanto, a falta de interessados levou a uma redução drástica no preço, chegando a R$ 35,4 milhões.

Veja as fotos:



A casa fica em um local isolado da Inglaterra Divulgação/Match Property Há uma linda piscina Divulgação/Match Property Quarto da mansão Divulgação/Match Property A vista é um dos charmes do imóvel Divulgação/Match Property Quem for morar na casa mais triste do mundo, viverá isolado Divulgação/Match Property A escada é simples, mas a janela mostra um belo lugar Divulgação/Match Property A sala tem um ar moderno e com uma bela vista Divulgação/Match Property A casa de longa distância Divulgação/Match Property A arquitetura do imóvel é invejável Divulgação/Match Property O outro quarto do local também é muito bonito Divulgação/Match Property O imóvel usa cores claras, como branco e azul Divulgação/Match Property Mas sua localização não é muito interesse para se morar Divulgação/Match Property





