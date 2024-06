Lula Marques/ Agência Brasil - 10.08.2023 Presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto enalteceu os números de transferências via Pix

O presidente do Banco Central (BC) , Roberto Campos Neto , afirmou nesta terça-feira (11) que o Pix deverá ter pagamento por aproximação celular. A modalidade será disponível através de uma associação com Google Pay e Apple Pay.



"Percebemos que podemos fazer algo que pode ser muito rápido. Estamos fazendo uma associação com as carteiras, como Google Pay e Apple Pay, e ao invés de colocar cartão de crédito lá, pode apenas colocar Pix", disse Campos Neto, durante evento Valor’s Emerging Tech Summit 2024, em São Paulo.

Segundo o presidente do BC, a ferramenta de aproximação faz com que usuários utilizem o cartão de crédito ao invés do Pix. Assim, a prioridade será a parceria com as carteiras. "Estamos trabalhando nos acordos com as empresas das carteiras digitais", disse.





Pix em alta

Campos Neto informou que 150 milhões de pessoas e 14,5 milhões de empresas utilizam transações via Pix no Brasil. "Os números são mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", avaliou o presidente do Banco Central.

Somente em abril, segundo o BC, foram 4,9 bilhões de transações, uma alta de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. "Esses dias tivemos 207 milhões de transações num único dia, então são quase duas operações de Pix. por pessoa bancarizada por dia", declarou Campos Neto.

