Marcello Casal/Agência Brasil Quina de São João será sorteada no dia 22 de junho

À medida que junho avança, a expectativa para a Quina de São João aumenta. No ano passado, o prêmio alcançou R$ 210 milhões. Em 2024, já está em R$ 128.161.586,54 e deve alcançar a bolada de R$ 220 milhões. O sorteio está marcado para 22 de junho, sábado anterior à festa de São João, celebrada em 24 de junho.

Os bilhetes podem ser comprados em casas lotéricas ou online, pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo app Loterias Caixa. Para comprar online, é necessário ter cadastro no site da Caixa e ser maior de 18 anos.

A aposta mínima custa R$ 2,50. Quanto mais números você escolher, maior o preço da aposta e as chances de ganhar.

Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Como jogar online

Para jogar na Quina pela internet, basta acessar o site ou app das Loterias Caixa. Lá, você pode jogar seguindo as mesmas regras que em uma lotérica, mas com mais comodidade.

Ao entrar no portal, é necessário fazer um cadastroo. Depois, selecione a Quina e escolha quantas apostas deseja fazer, adicionando-as ao carrinho de compras. Pela internet, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com várias apostas ou com apostas com mais números marcados.

Depois, basta selecionar o método de pagamento desejado e concluir a operação de forma simples, prática e segura.

O sorteio será transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube, e os resultados podem ser acompanhados nos sites da Caixa Econômica Federal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .