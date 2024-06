FreePik Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho

O Dia dos Namorados é comemorado, ao menos no Brasil, no dia 12 de junho, ou seja, já na próxima quarta-feira. Nas redes sociais e no Google , muitos internautas ficaram na dúvida se a data é considerada um feriado nacional - o assunto é um dos mais buscados na Web.

A resposta é não ! O Dia dos Namorados não é um feriado nacional. A data coincide no Dia de Santo Antônio , conhecido por ser o santo casamenteiro. No exterior, a maioria dos países celebra a data em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim.

Pai de Doria criou a data

O publicitário João Doria, pai do empresário e ex-governador de São Paulo João Doria Jr., é o responsável pela celebração do Dia dos Namorados em 12 de junho.

Em 1949, o publicitário, que era dono de uma agência de propagandas, decidiu criar data por que junho era considerado um mês fraco para as vendas. Nos anos seguintes, outras grandes cidades começaram a adotar a data.

Feriados nacionais de 2024

- 7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

- 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

- 2 de novembro (Finados) - sábado;

- 15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

- 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

- 25 de dezembro (Natal) - quarta-feira

