Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira

O Senado aprovou nesta quarta-feira (5) uma taxa para compras internacionais abaixo de US$ 50 , desencadeando uma disputa política entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC). A informação é do jornal O GLOBO.

Inicialmente aliados, Lira queria indicar seu próprio candidato como vice-prefeito, mas JHC preferiu Rodrigo Cunha, seu aliado, causando um racha na aliança. Além disso, a parceria entre JHC e Cunha pode beneficiar a mãe de JHC, Eudócia Caldas, suplente de Cunha no Senado.

A situação se complicou quando Cunha tentou retirar a taxa de compras internacionais de seu relatório no Senado, entrando em conflito com Lira, que havia apoiado a medida na Câmara. O impasse reflete nas eleições de 2026, com Lira e JHC visando cargos no Senado.

Os grupos ligados aos Calheiros, adversários de Lira, se dividem entre apoiar a oposição a JHC ou isolar o prefeito de Maceió, que hoje é aliado de Jair Bolsonaro.

Lira e JHC tentaram minimizar publicamente a tensão, mas o movimento político continua, com Lira perdendo aliados importantes na prefeitura de Maceió.

Entenda os principais personagens:



- Arthur Lira (PP-AL): Busca uma candidatura ao Senado em 2026 e queria indicar seu vice em Maceió.

- João Henrique Caldas (PL): Prefeito de Maceió, recuou de acordo com Lira e busca alianças para as eleições futuras.

- Rodrigo Cunha (Podemos-AL): Tentou retirar a taxa de compras internacionais do seu relatório no Senado, causando atrito com Lira.

- Eudócia Caldas (PL): Mãe de JHC e suplente de Cunha no Senado.

- Davi Davino (PP): Aliado de Lira, pediu exoneração da prefeitura de Maceió em meio ao conflito com JHC.

- Jó Pereira (PP): Prima de Lira e secretária de Educação em Maceió.

- Renan Calheiros (MDB): Rival de Lira e JHC, disputará uma vaga no Senado em 2026.

- Renan Filho (MDB): Cotado para candidatura ao governo de Alagoas em 2026.

- Rafael Brito (MDB): Pré-candidato à prefeitura de Maceió, apoiado por Renan Calheiros.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp