Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Gasolina é vendida sem imposto em um posto em São Paulo

Nesta quinta-feira (6), ocorre a 18ª edição do Dia Livre de Impostos, promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e federações locais como a FCDLE-SP e CDL Jovem. Em São Paulo, posto de gasolina irá vender o litro do combustível a R$ 3,65.



Participam mais de 100 mil lojas em 1.500 cidades, atingindo cerca de 2 milhões de consumidores com descontos de até 70% em produtos e serviços, vendidos sem a incidência de impostos.

Em São Paulo, várias ações marcam o Dia Livre de Impostos. Um posto de gasolina Ale (Go Petro) na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 591, em Pinheiros, oferecerá 5 mil litros de gasolina a R$ 3,65 por litro, das 7h às 12h.

Na Avenida Paulista, em frente à sede da FCDL-SP (Av. Paulista, 807, Bela Vista), atividades serão realizadas das 14h às 17h. Na Slider Hamburgueria, localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1146, Vila Olímpia, será vendido chopp sem imposto a R$ 7,02, das 18h às 21h.

Ações pelo Brasil

O Dia Livre de Impostos também contará com atividades em diversas outras regiões do país. No Amapá, mil litros de gasolina serão vendidos com 37% de desconto em locais como o Amapá Garden Shopping, Macapá Shopping Center e Villa Nova Shopping.

No Amazonas, shoppings, lojas de rua, postos de gasolina e supermercados participarão, oferecendo chopp sem imposto, rodízio de sushi e produtos de pet shop.

No Distrito Federal, 10 mil litros de gasolina serão vendidos sem imposto, além de haver um desconto de R$ 20 mil no Citroën C3 2024 e sanduíches e cervejas sem imposto.

Em Goiás, nas cidades de Goiânia e Anápolis, serão oferecidos 5 mil litros de etanol sem imposto, e duas redes de óticas e dois postos de gasolina participarão da ação.

Em Santa Catarina, 14 cidades e 200 empresas se envolverão na campanha, oferecendo vários produtos e serviços com descontos.

Maurício, da FCDL-SP, explicou que "o tributo não fica no caixa da loja; é direcionado ao governo, onerando o consumidor".

Já José César da Costa, presidente da CNDL, destacou que "a ação é para mostrar a importância da conscientização sobre a carga tributária e a necessidade de reforma".

O Impostômetro, localizado em São Paulo, registrou R$ 19 bilhões pagos em impostos nos primeiros cinco meses de 2024. No estado de São Paulo, o valor pago em impostos no mesmo período chegou a R$ 54 bilhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp