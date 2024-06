Reprodução/Youtube Rapper J. Cole é ignorado em concessionária da Tesla e fãs acusam racismo

A Tesla, empresa de Elon Musk , é acusada de racismo pelos fãs do rapper americano J. Cole após um vídeo do artista sendo ignorado por funcionários da concessionária viralizar nas redes sociais.

O vídeo foi feito por um fã do rapper, que relata que o gerente da loja não sabia quem ele era. No vídeo, funcionários seguem e apontam para J. Cole enquanto ele confere o modelo Tesla Cybertruck, o "carro indestrutível".

Não é possível ouvir o que os funcionários dizem para o artista, que se afasta do carro. "O gerente o estava ignorando [porque] não sabia quem era e continuou me persuadindo a fazer o pedido de um carro", comentou o fã que registrou a cena.

O vídeo gerou revolta nos fãs do artista, que usaram as redes sociais para acusar a empresa de Musk de racismo. "Mesmo que não o reconheçam, não deveriam tratar seus clientes com respeito?", questionou um usuário.

Apesar do rebuliço nas redes, o rapper não se manifestou sobre o ocorrido.

